 Publican la nómina de aspirantes a Fiscal General
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Postuladora oficializa nómina de aspirantes a Fiscal General

Con la publicación del listado en el diario oficial se abre el período para la presentación de impugnaciones.

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Aspirantes a Fiscal General 2026-2030, Emisoras Unidas
Aspirantes a Fiscal General 2026-2030 / FOTO: Emisoras Unidas

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030 publicó este miércoles, 22 de abril, en el diario oficial la nómina de candidatos que fue remitida a la Presidencia de la República.

En el documento difundido se detalla que las personas que aparecen a continuación han sido seleccionadas para integrar el referido listado, elaborado con el objeto de que el mandatario Bernardo Arévalo pueda nombrar al nuevo titular del ente investigador.

"Por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley de Comisiones de Postulación (se integra la siguiente nómina)", refiere la comisión:

  • Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos.
  • César Augusto Ávila Aparicio.
  • Julio César Rivera Clavería.
  • Gabriel Estuardo García Luna.
  • Zoila Tatiana Morales Valdizón.
  • Néctor Guilebaldo de León Ramírez.

Con la publicación de la nómina se da paso al período de 72 horas para la presentación de impugnaciones.

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