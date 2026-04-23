Presidencia devuelve nómina de aspirantes a Fiscal General

El secretario general de la Presidencia de la República, Juan Gerardo Guerrero Garnica, realizó la noche de este jueves 23 de abril, la devolución de la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) en cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó a la Comisión de Postulación retrotraer el proceso hasta la fase de calificación de aspirantes.
"Estamos dando cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad que hace algunos minutos fue notificada en la sede de la Secretaría General, dentro de la cual nos dieron un plazo de cuatro horas para poder devolver la nómina de seis candidatos que nos había enviado la Comisión de Postulación", indicó Guerrero Garnica.
"Esperamos que ellos puedan seguir realizando su labor de una forma independiente e imparcial y les deseamos mucha fuerza para no ceder a las presiones de actores", indicó.
De acuerdo al análisis de la resolución, la CC fijó 48 horas a la Comisión de Postulación para reevaluar los expedientes de aquellas personas que han participado en el proceso y que han ejercido la judicatura como jueces de primera instancia, seguidamente la Comisión tiene 24 horas para volver a votar una nueva nómina o votar por mantener a los candidatos que ya presentaron.
La resolución, que responde a una acción legal promovida por Raúl Amílcar Falla Ovalle, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo, sancionado por la Unión Europea por acciones que socavan la democracia y el estado de derecho en Guatemala, cuestiona la acreditación de la experiencia profesional de ciertos postulantes que se han desempeñado como jueces, lo que obliga a la comisión a evaluar nuevamente los expedientes mediante la tabla de gradación establecida.
Con esta medida, la selección del próximo fiscal general queda en suspenso, a la espera de que se defina si la nueva ponderación alterará los perfiles que integraban la lista final de seis candidatos presentada originalmente el pasado miércoles al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá elegir antes del 17 de mayo al sustituto de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusada de corrupción.
A partir de este fallo, la Comisión de Postulación debe retomar sus funciones para calificar de nuevo a los 48 aspirantes originales, y deberá aplicar la tabla de gradación sin contabilizar automáticamente los años en la judicatura (ejercicio como juez) como equivalentes a la práctica profesional requerida para el cargo.
En su resolución, la alta corte enfatizó en la necesidad de una revisión exhaustiva para garantizar el cumplimiento de los méritos. Según el documento, el proceso regresa a la fase de calificación para asegurar que los perfiles cumplan estrictamente con los requisitos de ley.
"Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada", se lee en la resolución de la máxima corte.
"Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, debiendo la Comisión fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina", agrega el fallo de la Corte.
Con información de Sara Solórzano y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*