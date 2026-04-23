 Presidencia devuelve nómina de aspirantes a Fiscal General
Nacionales

Presidencia devuelve nómina de aspirantes a Fiscal General

La Comisión de Postulación del MP tiene 48 para reevaluar los expedientes de los profesionales que han ejercido la judicatura como jueces de primera instancia.

Compartir:
uan Gerardo Guerrero, Secretario General de la Presidencia, informa que se da cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad., Captura de pantalla
uan Gerardo Guerrero, Secretario General de la Presidencia, informa que se da cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad. / FOTO: Captura de pantalla

El secretario general de la Presidencia de la República, Juan Gerardo Guerrero Garnica, realizó la noche de este jueves 23 de abril, la devolución de la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) en cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó a la Comisión de Postulación retrotraer el proceso hasta la fase de calificación de aspirantes.

"Estamos dando cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad que hace algunos minutos fue notificada en la sede de la Secretaría General, dentro de la cual nos dieron un plazo de cuatro horas para poder devolver la nómina de seis candidatos que nos había enviado la Comisión de Postulación", indicó Guerrero Garnica. 

"Esperamos que ellos puedan seguir realizando su labor de una forma independiente e imparcial y les deseamos mucha fuerza para no ceder a las presiones de actores", indicó. 

De acuerdo al análisis de la resolución, la CC fijó 48 horas a la Comisión de Postulación para reevaluar los expedientes de aquellas personas que han participado en el proceso y que han ejercido la judicatura como jueces de primera instancia, seguidamente la Comisión tiene 24 horas para volver a votar una nueva nómina o votar por mantener a los candidatos que ya presentaron. 

La resolución, que responde a una acción legal promovida por Raúl Amílcar Falla Ovalle, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo, sancionado por la Unión Europea por acciones que socavan la democracia y el estado de derecho en Guatemala, cuestiona la acreditación de la experiencia profesional de ciertos postulantes que se han desempeñado como jueces, lo que obliga a la comisión a evaluar nuevamente los expedientes mediante la tabla de gradación establecida.

Con esta medida, la selección del próximo fiscal general queda en suspenso, a la espera de que se defina si la nueva ponderación alterará los perfiles que integraban la lista final de seis candidatos presentada originalmente el pasado miércoles al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá elegir antes del 17 de mayo al sustituto de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusada de corrupción.

A partir de este fallo, la Comisión de Postulación debe retomar sus funciones para calificar de nuevo a los 48 aspirantes originales, y deberá aplicar la tabla de gradación sin contabilizar automáticamente los años en la judicatura (ejercicio como juez) como equivalentes a la práctica profesional requerida para el cargo.

En su resolución, la alta corte enfatizó en la necesidad de una revisión exhaustiva para garantizar el cumplimiento de los méritos. Según el documento, el proceso regresa a la fase de calificación para asegurar que los perfiles cumplan estrictamente con los requisitos de ley.

"Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada", se lee en la resolución de la máxima corte.

"Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, debiendo la Comisión fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina", agrega el fallo de la Corte.

Arévalo: “La nueva lista debe ser integrada por profesionales íntegros, éticos e independientes”

El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció luego que la Corte de Constitucionalidad, avaló un amparo que anula la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público.

Con información de Sara Solórzano y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Arévalo: La nueva lista debe ser integrada por profesionales íntegros, éticos e independientest
Nacionales

Arévalo: "La nueva lista debe ser integrada por profesionales íntegros, éticos e independientes"

08:18 PM, Abr 23
Presidencia devuelve nómina de aspirantes a Fiscal General t
Nacionales

Presidencia devuelve nómina de aspirantes a Fiscal General

09:52 PM, Abr 23
República Dominicana y Guatemala acuerdan fortalecer la cooperación económicat
Nacionales

República Dominicana y Guatemala acuerdan fortalecer la cooperación económica

08:05 PM, Abr 23
Nombramiento del nuevo fiscal general, bajo escrutinio nacional e internacionalt
Nacionales

Nombramiento del nuevo fiscal general, bajo escrutinio nacional e internacional

05:26 PM, Abr 23
Pellegrini-Arbeloa: Reencuentro en la fe improbable del Real Madridt
Deportes

Pellegrini-Arbeloa: Reencuentro en la fe improbable del Real Madrid

03:52 PM, Abr 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaUSAC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos