 Arévalo: "La nueva lista debe ser integrada por profesionales íntegros, éticos e independientes"
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Arévalo: "La nueva lista debe ser integrada por profesionales íntegros, éticos e independientes"

El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció luego que la Corte de Constitucionalidad, avaló un amparo que anula la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público.

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Foto de archivo del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, EFE/Mariano Macz
Foto de archivo del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León / FOTO: EFE/Mariano Macz

El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció la noche de este jueves 23  de abril, luego que la Corte de Constitucionalidad (CC), avaló un amparo que anula la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), por lo que ordena a la Comisión de Postulación retrotraer el proceso hasta la fase de calificación de aspirantes.

"El régimen de abuso y miedo está por terminar. Próximamente nombraré a un nuevo fiscal general para el Ministerio Público." aseguró el mandatario a través de una publicación en X. 

Arévalo indicó que el amparo que dio marcha atrás a la lista de candidatos remitida, pone en evidencia que algunos se resisten a perder. "Pero lo cierto es que estamos a las puertas de un cambio de tiempo, un cambio de autoridades-", indicó. 

El mandatario alentó a los comisionados a continuar con su tarea crucial para el futuro de Guatemala, "no se dejen doblegar.", expresó

"La nueva lista debe ser integrada por profesionales íntegros, éticos e independientes, y dejar fuera a quienes han servido a la impunidad, a los operadores de intereses oscuros y a quienes han traicionado el mandato de justicia del pueblo.", concluyó el Presidente, Bernardo Arévalo. 

La resolución, que responde a una acción legal promovida por Raúl Amílcar Falla Ovalle, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo, sancionado por la Unión Europea por acciones que socavan la democracia y el estado de derecho en Guatemala, cuestiona la acreditación de la experiencia profesional de ciertos postulantes que se han desempeñado como jueces, lo que obliga a la comisión a evaluar nuevamente los expedientes mediante la tabla de gradación establecida.

Con esta medida, la selección del próximo fiscal general queda en suspenso, a la espera de que se defina si la nueva ponderación alterará los perfiles que integraban la lista final de seis candidatos presentada originalmente el pasado miércoles al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá elegir antes del 17 de mayo al sustituto de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusada de corrupción.

A partir de este fallo, la Comisión de Postulación debe retomar sus funciones para calificar de nuevo a los 48 aspirantes originales, y deberá aplicar la tabla de gradación sin contabilizar automáticamente los años en la judicatura (ejercicio como juez) como equivalentes a la práctica profesional requerida para el cargo.

En su resolución, la alta corte enfatizó en la necesidad de una revisión exhaustiva para garantizar el cumplimiento de los méritos. Según el documento, el proceso regresa a la fase de calificación para asegurar que los perfiles cumplan estrictamente con los requisitos de ley.

"Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada", se lee en la resolución de la máxima corte.

"Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, debiendo la Comisión fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina", agrega el fallo de la Corte.

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