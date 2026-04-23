Amparo de CC suspende nómina de aspirantes a MP

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, por mayoría, otorgar un amparo provisional con lo cual dejó sin efecto la nómina de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 integrada por la comisión de postulación el pasado lunes.
De acuerdo con la información compartida, el alto tribunal constitucional le dio un plazo de cuatro horas al presidente de la república, Bernardo Arévalo, para regresar el listado a la postuladora y estableció que tendrá que abstenerse de elegir al nuevo funcionario.
Los candidatos que avanzaron hasta la fase final del proceso para poder electos como titular del MP son: Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
Arévalo ya recibió la nómina, según confirmó esta semana la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y ahora correspondería que realice el análisis de los expedientes de los profesionales para decidir quién sustituirá en el cargo a la actual fiscal general, Consuelo Porras, cuyo mandato finaliza el 17 de mayo.
Sin pronunciamiento
El Ejecutivo informó que todavía no ha sido notificado de ninguna resolución de la CC con relación al tema de la nómina de candidatos a fiscal general. En tanto, señaló que no existirá un pronunciamiento hasta que no se obtenga mayores detalles al respecto.
Guatemala, ante el reto de elegir a un nuevo fiscal general
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio.
El pasado miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes designados por la comisión de postulación, lo que activó un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco debería elegir al nuevo jefe del ente investigador, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
La agencia de noticias EFE consultó con especialistas con respecto a la elección que llega a su fase final en Guatemala, qiuenes resaltaron que no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7