 Postuladora para Fiscal General abre fase para recibir impugnaciones contra nómina
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Postuladora para Fiscal General abre fase para recibir impugnaciones contra nómina

Durante tres días hábiles se podrán plantear inconformidades contra el listado de seis aspirantes.

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Reunión de la comisión de postulación para elección de fiscal general el lunes, 20 de abril de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Reunión de la comisión de postulación para elección de fiscal general el lunes, 20 de abril de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 abrió la fase para que cualquier persona u organización pueda presentar impugnaciones en contra de la nómina de candidatos que fue remitida al presidente Bernardo Arévalo.

El plazo de recepción comienza este jueves 23 y concluye el lunes 27 de abril. Se habilitó un módulo en el primer nivel del Palacio de Justicia, ubicado en la zona 1 capitalina, donde se atenderá de 08:00 a 15:30 horas

Hasta el mediodía de hoy ningún ciudadano había acudido a la referida sede para plantear inconformidades contra el listado de seis aspirantes que fue integrado a inicios de la presente semana por la postuladora.

De presentarse alguna impugnación, la comisión deberá reunirse para conocerla y poder determinar si le da trámite o es rechazada. Este análisis podría darse el martes próximo.

Los candidatos que avanzaron hasta la fase final del proceso y podrían ser electos como titular del MP son: Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.

Arévalo ya recibió la nómina, según confirmó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y ahora corresponde que realice el análisis de los expedientes de los profesionales para decidir quién sustituirá en el cargo a la actual fiscal general, Consuelo Porras, cuyo mandato finaliza el 17 de mayo.

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