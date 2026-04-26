Hombres pretendían vender vehículo robado en Marketplace

La rápida intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la captura de dos hombres señalados de intentar vender un vehículo robado a través de la plataforma Marketplace. El operativo se llevó a cabo en el sector 10 de Villa Hermosa, San Miguel Petapa.
Los detenidos fueron identificados como Wilmer "N", de 27 años, alias "Negro", y Mario "N", de 30, alias "Turuy", quienes fueron sorprendidos en el momento en que pretendían concretar la venta de un picop Isuzu D-MAX, modelo 2019, color dorado, el cual había sido robado el pasado 20 de abril en la colonia Mariscal, zona 11 de la capital.
De acuerdo con el informe policial, el propietario del vehículo detectó días después del robo que su automóvil estaba siendo ofrecido en Marketplace, por lo que solicitó apoyo a las autoridades. A partir de esa denuncia, la PNC coordinó un operativo que culminó con la captura de los sospechosos y la recuperación del automotor.
Las autoridades indicaron que este caso forma parte de las acciones para combatir la comercialización de vehículos robados mediante plataformas digitales.
Operativos dejan capturas y decomisos
Este caso se enmarca en los operativos de seguridad desarrollados a nivel nacional. La PNC informó que, solo durante la semana del 19 al 25 de abril, se registró la captura de 981 personas a nivel nacional en distintos operativos de seguridad.
Asimismo, se consignaron 80 armas de fuego de diferentes calibres y se decomisaron mil 60 motocicletas, así como 221 vehículos que circulaban sin placas o sin tarjeta de circulación, algunos de ellos con reporte de robo.
Las autoridades también destacaron que más de 500 personas vinculadas a extorsiones han sido encarceladas en lo que va de 2026, entre ellas integrantes de estructuras criminales como la mara Salvatrucha.
La PNC reiteró el llamado a la población a denunciar cualquier hecho delictivo a los números 110 y 1561, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el país.