 Juan en el Reto de MrBeast: ¿Expulsión? Alarma en Redes
Viral

¿Qué pasó con Juan en el reto de MrBeast? Foto genera alarma en redes por posible expulsión

La participación de Juan, el concursante mexicano que ha conquistado a miles en el reto millonario de MrBeast, enfrenta ahora incertidumbre.

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MrBeast / FOTO: MrBeast

La historia de Juan se convirtió en uno de los fenómenos virales más comentados en redes sociales en las últimas semanas.  El mexicano participa en uno de los desafíos más extremos del creador de contenido MrBeast.

Y es que varios concursantes deben permanecer el mayor tiempo posible dentro de un supermercado para ganar hasta un millón de dólares. Su resistencia, actitud positiva y capacidad para soportar condiciones adversas lo posicionaron rápidamente como uno de los favoritos del público.

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Seguidores de Don Juan le llevan Mariachi 🎺🎺🎻 #mrbeast #donjuan juan #retodemrbeast

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Durante más de dos meses, Juan logró mantenerse en la competencia pese a conflictos, sabotajes y desgaste emocional, consolidándose como símbolo de perseverancia para miles de seguidores en internet. Sin embargo, en las últimas horas surgió una polémica que podría cambiar el rumbo del concurso.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, Juan habría incumplido una de las reglas del reto, lo que podría derivar en su expulsión. El motivo de la controversia radica en una imagen viral en la que supuestamente se observa al concursante mexicano asomándose por la puerta del supermercado para saludar a sus seguidores.

Más de Don Juan en el reto de MrBeast

Algunos internautas aseguran que incluso habría sacado la mano fuera del recinto, lo que en el contexto del desafío podría interpretarse como abandonar el área de competencia. Este detalle ha generado preocupación entre sus seguidores, ya que en el pasado otros participantes han sido eliminados por situaciones similares.

En redes, el tema se volvió tendencia, con mensajes que expresan apoyo hacia Juan y dudas sobre si realmente violó las reglas del juego. Hasta el momento, ni el equipo del popular youtuber ni el propio MrBeast han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

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Esto ha incrementado la incertidumbre, ya que los concursantes continúan dentro del supermercado mientras se espera una actualización en los próximos contenidos del canal. Pese a la polémica, Juan sigue siendo considerado uno de los participantes más fuertes del reto, no solo por su resistencia física, sino por la conexión que ha logrado con la audiencia.

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