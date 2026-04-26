Michael Jackson: Secuestro de su Hermano en Colombia

El reciente lanzamiento de la película sobre Michael Jackson ha generado conversación a nivel mundial. La película no solo ha dado que hablar por su legado musical, sino por los episodios familiares que han salido nuevamente a la luz.
Uno de los más impactantes es el secuestro de su hermano en territorio colombiano, un hecho que quedó grabado en la memoria de muchos y que hoy vuelve a ser recordado. De acuerdo con información difundida a raíz del estreno del biopic, este episodio ocurrió durante una etapa en la que Colombia enfrentaba altos niveles de violencia por parte de grupos armados ilegales, especialmente la guerrilla.
FARC, uno de los principales actores del conflicto, fue señalada en múltiples casos de secuestros que afectaron tanto a ciudadanos locales como a figuras internacionales. El hermano del artista fue retenido en medio de ese contexto, en un hecho que evidenció cómo la violencia del país alcanzaba incluso a familias reconocidas a nivel global.
Aunque el secuestro no tuvo el mismo nivel de cobertura mediática internacional que otros casos, sí dejó una huella importante dentro del entorno cercano del cantante. El estreno del biopic, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, ha reavivado el interés por explorar la historia completa del artista, incluyendo momentos difíciles que rodearon a su familia.
Más de la vida de Michael Jackson
La película, que recorre desde la infancia de Jackson hasta su consolidación como ícono mundial, ha generado opiniones divididas. Mientras algunos destacan su fidelidad artística, otros critican la omisión de ciertos temas polémicos en su vida personal.
Sin embargo, más allá de la controversia, el filme ha servido como una ventana para recordar episodios históricos como el secuestro en Colombia, una realidad que marcó a miles de familias durante décadas.
Este tipo de hechos forman parte del complejo contexto social que vivió el país y que, en muchos casos, trascendió fronteras.