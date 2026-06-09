 Caso motorista Larkin: Fijan fecha para juicio contra Carlos Acevedo
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Caso motorista Larkin: Fijan fecha para juicio contra Carlos Acevedo

Larkin Morales, fue embestido por un automovilista en la zona 9, en repetidas ocasiones, en septiembre pasado.

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Carlos Acevedo Navas, enfrentará juicio por embestir a un motorista en zona 9., Ángel Oliva/EU
Carlos Acevedo Navas, enfrentará juicio por embestir a un motorista en zona 9. / FOTO: Ángel Oliva/EU
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El Juzgado Segundo Penal aceptó las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público (MP), querellantes y defensa, en el caso que se sigue contra Carlos Acevedo Navas acusado de embestir en varias ocasiones a Larkin Daniel Morales.

Este martes 9 de julio se realizó la audiencia de ofrecimiento de pruebas, y tras ser aceptadas, por el Juzgado, señaló el 23 de julio para que el Tribunal Noveno de Sentencia Penal de inicio al juicio contra Carlos Acevedo Navas. 

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

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