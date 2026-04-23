Actor despierta coma y descubre que su esposa tiene pareja

El actor Quinton Aaron, reconocido por su papel en la película Un sueño posible, ha generado impacto internacional. Lo anterior, tras revelar un episodio personal que mezcla salud, drama y una inesperada traición.
La historia ha captado la atención del público por lo insólito de los hechos ocurridos tras despertar de un coma. De acuerdo con información publicada por El Heraldo de México, el actor de 41 años atravesó un complicado inicio de 2026, cuando sufrió un colapso en su hogar que derivó en un derrame espinal.
La emergencia obligó a su hospitalización inmediata en Atlanta, donde permaneció en estado crítico y bajo soporte vital durante varios días. Con el paso del tiempo, su estado de salud mejoró progresivamente hasta lograr despertar.
Sin embargo, lo que encontró al recuperar la conciencia fue una situación que cambiaría su vida personal por completo. Durante una entrevista, Aaron reveló que al despertar descubrió que su esposa, Margarita DeLeon, en realidad seguía legalmente casada con otro hombre.
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Según explicó, durante toda su coma ella le aseguró que estaba divorciada, incluso antes de que contrajeran matrimonio en diciembre de 2024. El hecho salió a la luz debido a las complicaciones médicas del actor. En el hospital, el personal no permitió que su esposa tomara decisiones legales sobre su estado, lo que llevó a una revisión de documentos oficiales.
Fue entonces cuando un abogado confirmó que el divorcio de DeLeon nunca se había finalizado y que su matrimonio anterior, iniciado en 1992, seguía vigente.
Aaron también recordó que su pareja aseguró tener todos los documentos en regla antes de la boda, incluso mencionando que podía enviar el decreto de divorcio por correo electrónico, lo que reforzó la confianza del actor en ese momento. Hasta ahora, el actor no ha dado mayores detalles sobre las consecuencias legales o personales tras esta revelación.