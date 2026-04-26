 Mictlán pierde la categoría en una dramática jornada
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Mictlán pierde la categoría en una dramática jornada

Los "Conejos" mitecos se quedaron a un gol de salvarse y enviar a Marquense a la Primera División.

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Atlético Mictlán desciende a Liga Primera División
Atlético Mictlán desciende a Liga Primera División / FOTO: CSD Mictlán

Mictlán buscaba el milagro ante Aurora, Malacateco estaba llamado a no fallar ante Comunicaciones y Guastatoya recibió a Marquense en un duelo clave por la permanencia en la Liga Nacional.

Guastatoya, Malacateco y Mictlán llegaron al cierre de la fase regular empatado con 50 puntos, por delante estaba Marquense con 53 unidades, pero los cuatro equipos se jugaban la vida este domingo para evitar el descenso de la Liga Nacional a la Primera División.

El partido clave era Guastatoya vs. Marquense, aunque el Aurora-Mictlán y el Malacateco-Comunicaciones tenían mucho que ver ya que las lágrimas del descenso podrían darse en Guastatoya, Amatitlán o Malacatán. Al final, fue el conjunto miteco que perdió la categoría, y se suma a Deportivo Achuapa, que con anterioridad y de forma anticipada ya había perdido la lucha por la permeancia.   

Segundo descenso: Atlético Mictlán   

En el estadio David Cordón Hichos, el Guastatoya sorprendió a Marquense y en un primer tiempo de ensueño lo goleaba 3-0 con goles de Víctor Ávalos (24) y José Almanza (35) y Víctor Armas (40). Además, Keyshwen Arboine erró un penalti. Los "Leones Amarillos del Occidente" perdieron a Salvador Estrada por una expulsión en el penalti que le favoreció al cuadro local. Para el segundo tiempo, aún dio tiempo para el cuarto gol gracias a Marlon Sequén 86, y de esta forma salvó la categoría.

Este resultado le metía presión al cuadro miteco, que en el estadio Guillermo Slowing cerró la primera parte con derrota de 1-0, gol de Eddie Ibargüen (11), y era el equipo que perdía la categoría. Para la etapa de complemento, Mictlán igualó con gol de Pablo Meza al 71 y tenía 19 minutos más el agregado para buscar el gol de la victoria, lo que hubiese evitado su descenso. Al final no pudieron, y los jutiapanecos acompañarán a Achuapa en la Primera División para la siguiente temporada.  

En el otro duelo donde podría haber descenso, Malacateco cerró la primera parte con triunfo ante Comunicaciones gracias al tanto de Roberto Meneses (25), y era un gran alivio para los "Toros", y los "Cremas" que eran cuartos descendían en ese momento al quinto puesto, lo que significaba cerrar de visitante la serie de cuartos de final.

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Mictlán, segundo descendido a la Liga Primera División - EU Digital

Resultados de la jornada 22 del Clausura 2026

  • Aurora 1-1 Mictlán: Eddie Ibargüen (11) / Pablo Meza (71)
  • Municipal 3-0 Mixco: José Martínez (23 y 64) y Yasnier Matos (49)
  • Achuapa 2-2 Antigua: Diego Santis (39) y Juan Carbonell (52) / Víctor Matta (65 y 77)
  • Xelajú 2-1 Cobán Imperial: Ricardo Márquez (52) y Steven Cárdenas (90+2) / Janderson Pereira (67)
  • Guastatoya 4-0 Marquense: Víctor Ávalos (24) y José Almanza (35), Víctor Armas (40) y Marlon Sequén (86)
  • Malacateco 1-0 Comunicaciones: Roberto Meneses (25) 
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