 Motorista graba la muerte de su amigo en plena rodada
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Motorista graba la muerte de su amigo en plena rodada

Rodada de motos termina en fatal choque que dejó un muerto y varios heridos.

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Motorista graba la tragedia en plena rodada., Captura de pantalla video de X.
Motorista graba la tragedia en plena rodada. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Una rodada de motoristas terminó en tragedia en una autopista de Buenos Aires, Argentina, cuando un violento accidente múltiple dejó como saldo la muerte de un joven de 24 años. Lo más impactante del caso es que uno de los participantes registró en video los últimos segundos de vida de la víctima.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 20 de abril, aunque la actividad había iniciado la noche del domingo 19. El grupo avanzaba en caravana por una de las vías más transitadas de la capital argentina cuando, por razones aún bajo investigación, la dinámica del recorrido cambió de forma repentina.

En el video difundido en redes sociales se observa a los motociclistas desplazándose a alta velocidad. Sin embargo, en un punto del trayecto, los primeros del grupo reducen bruscamente la velocidad. Esto provoca una reacción en cadena entre las motocicletas que venían detrás, generando un choque múltiple en el que se ven involucradas más de diez unidades.

En medio del accidente, Ariel Federico Bellena, de 24 años, salió expulsado de su motocicleta. De acuerdo con los reportes, no portaba casco en ese momento, por lo que impactó directamente su cabeza contra el asfalto, lo que le provocó la muerte de forma inmediata. Una joven de 21 años que lo acompañaba resultó herida, al igual que otros motociclistas, quienes fueron atendidos por cuerpos de emergencia en el lugar.

Investigación por muerte de motorista 

Las autoridades judiciales de Quilmes abrieron una investigación por el delito de "homicidio culposo" para determinar responsabilidades. Hasta ahora no se reportan personas detenidas. Entre los elementos que se analizan está que la motocicleta en la que viajaba la víctima no tenía placas visibles y versiones que indican que el joven no contaba con licencia de conducir.

El caso ha generado conmoción no solo por la magnitud del accidente, sino porque el video captó en tiempo real el momento previo a la tragedia, lo que ha intensificado el impacto en redes sociales.

Tras confirmarse la muerte de Bellena, amigos y motociclistas realizaron un homenaje durante su funeral, donde decenas de bikers hicieron rugir sus motores en su memoria. En redes sociales, lo despidieron con mensajes como: "Hicimos un ruido como a vos te gustaba. Vuela alto, hermano. Tu última caravana te lleva por un camino sin curvas peligrosas".

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