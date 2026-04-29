 Amparo y auditoría para fortalecer transparencia en el MP
Nacionales

Presentan amparo y piden auditoría para reforzar transparencia en el MP

Las acciones fueron planteadas por diputados de Semilla, tomando en cuenta que está en desarrollo el proceso de elección de fiscal general.

Compartir:
Sede del Ministerio Público,
Sede del Ministerio Público / FOTO:

Diputados del bloque Semilla presentaron este miércoles, 29 de abril, un amparo preventivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y una solicitud de auditoría ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) para fortalecer los controles de transparencia y resguardo institucional en el Ministerio Público (MP).

Las acciones fueron planteadas en el marco del proceso de elección de fiscal general y jefe del MP para el período 2026-2030, que ya se encuentra en fase final y deberá concretarse antes del 16 de mayo, cuando concluye el mandato de la actual titular de esa entidad, Consuelo Porras.

En Portada

Kevin Castillo gana la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026t
Deportes

Kevin Castillo gana la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026

01:48 PM, Abr 29
Presentan amparo y piden auditoría para reforzar transparencia en el MPt
Nacionales

Presentan amparo y piden auditoría para reforzar transparencia en el MP

01:58 PM, Abr 29
Sindicatos preparan movilización por el Día del Trabajo en la capitalt
Nacionales

Sindicatos preparan movilización por el Día del Trabajo en la capital

09:36 AM, Abr 29
¿Cómo se originó el reto viral Tiroteo mañana y en qué consiste?t
Tendencias

¿Cómo se originó el reto viral "Tiroteo mañana" y en qué consiste?

01:08 PM, Abr 29
Atlético Madrid y Arsenal empatan en el Metropolitano t
Deportes

Atlético Madrid y Arsenal empatan en el Metropolitano

12:10 PM, Abr 29

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralLiga NacionalSemana SantaFutbol GuatemaltecoReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos