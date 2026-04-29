Amparo y auditoría para fortalecer transparencia en el MP

Diputados del bloque Semilla presentaron este miércoles, 29 de abril, un amparo preventivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y una solicitud de auditoría ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) para fortalecer los controles de transparencia y resguardo institucional en el Ministerio Público (MP).
Las acciones fueron planteadas en el marco del proceso de elección de fiscal general y jefe del MP para el período 2026-2030, que ya se encuentra en fase final y deberá concretarse antes del 16 de mayo, cuando concluye el mandato de la actual titular de esa entidad, Consuelo Porras.