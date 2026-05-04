Accidente en zona 11: Tres heridos al volcar vehículo

Un accidente de tránsito registrado durante horas de la madrugada de este lunes, 4 de mayo, dejó como saldo a tres personas afectadas. El hecho ocurrió en la intersección de la Diagonal 17 y Diagonal 20, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con información de los Bomberos Municipales, varios automovilistas alertaron a través de la línea de emergencia 123 sobre un fuerte incidente vial que se había dado en el lugar. Señalaron que se encontraba un vehículo volcado, por lo que de inmediato se coordinó la presencia de los cuerpos de socorro.
Al arribar, los técnicos en urgencias médicas determinaron que tres personas habían quedado atrapadas dentro del automóvil, por lo que utilizaron equipo hidráulico para liberarlas. Tras ser estabilizadas en el lugar, las víctimas fueron evaluadas y presentaban golpes y crisis nerviosa.
Un portavoz de la institución de socorro informó que dos de los afectados fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que uno permaneció en el sitio tras recibir atención prehospitalaria.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el percance. Las autoridades se encuentran en el área realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Accidentes de tránsito cobran vidas
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en los primeros dos meses 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidente de tránsito se realizan operativos en los cuales en el referido período se impusieron más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.
"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.
La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y, entre enero y febrero sumaron un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones se identificaron más de 44 mil vehículos e igual número de personas.