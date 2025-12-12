Maribel Guardia Rinde Homenaje a Su Hijo en Las Mañanitas

La noche del 11 de diciembre y la madrugada del 12 quedó marcada por uno de los momentos más emotivos en la celebración anual de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, cuando Maribel Guardia volvió a presentarse en la Basílica para rendir homenaje tanto a la figura religiosa como a la memoria de su hijo Julián Figueroa.
La intérprete costarricense, invitada al especial televisivo de Telemundo para el público estadounidense, interpretó el tema "Hermoso cariño" mientras lucía un vestido especialmente significativo para ella, diseñado por Mitzy, con imágenes de la Virgen y del joven cantante fallecido en 2023.
En una publicación previa al evento, la actriz compartió su emoción por formar parte nuevamente del especial guadalupano, mostrando el atuendo que había elegido para la ocasión.
En el video señaló que el vestido, decorado con ángeles, la imagen de la Virgen de Guadalupe y el rostro de Julián, representaba un símbolo profundamente personal de fe y memoria. La fotografía difundida muestra a una mujer posando frente a un recinto religioso con un vestido de amplia falda en tonos azules y detalles florales, donde destaca la impresión de figuras religiosas y un retrato que evoca el homenaje mencionado.
La ceremonia reunió a artistas como Maribel Guardia, Maite Perroni, Bobby Pulido, Lila Downs y Joss Favela, mientras que la conducción estuvo a cargo de Penélope Menchaca y Ernesto Laguardia. Como cada año, millones de fieles siguieron la transmisión desde México y el extranjero, consolidando esta fecha como una de las celebraciones más arraigadas para la comunidad católica.
Durante la emisión, Guardia expresó la emoción que representa para ella cantar en la Basílica. Señaló que estar frente a la Virgen es un privilegio que vive con profunda gratitud y que, tras la muerte de su hijo, la celebración adquiere un valor espiritual aún mayor.
"Siempre es un regalo sin palabras cuando estoy cantándole a la Virgen. Yo sé que muchos soñarían estar ahí junto a ella y tengo el honor de estar ahí", compartió. Recordó también cómo la fe la ha sostenido desde la pérdida de Julián: "Ella me rescató de la muerte, estoy convencida, me hizo saber que mi hijo estaba con su hijo y que estaba mejor que nunca".
Maribel Guardia revivió públicamente la importancia de los instantes que compartió con Julián en escenarios similares, cuando pudo cantar con él y con su nieto en celebraciones previas. Para ella, estos recuerdos forman parte de la certeza de que los designios divinos son perfectos y que su hijo permanece presente en espíritu, especialmente en días tan significativos como el 12 de diciembre.
Conmovida, también habló sobre la gratitud que siente por el tiempo que compartió con su hijo. "Fui muy bendecida de conocer a Julián... de amarlo, de verlo crecer, de verlo sonreír, de haberlo despedido también. Dios me dio esa misión de verlo nacer y de verlo morir", dijo visiblemente afectada.
La presencia de Maribel Guardia se convirtió en uno de los momentos más comentados por su mezcla de devoción, vulnerabilidad y fuerza, reafirmando una vez más la conexión que mantiene con su público y con quienes comparten su fe en la Virgen de Guadalupe.
