Acusan a José Calderón por presunto amaño de partidos

La polémica sacude al fútbol panameño tras las fuertes acusaciones del delantero Gustavo Herrera contra el guardameta José Calderón, a quien señaló públicamente de presunto amaño de partidos. El señalamiento surgió luego del encuentro disputado este fin de semana entre Sporting San Miguelito y Alianza FC, que terminó con victoria de los locales por 3-2 en un desenlace cargado de controversia.
El partido parecía encaminado a un cierre competitivo tras el tanto inicial de Herrera al minuto 24. Sin embargo, el momento decisivo llegó en el minuto 90, cuando un centro desde la banda izquierda generó una jugada aparentemente controlada por Calderón. De manera inesperada, el guardameta no logró asegurar el balón y terminó enviándolo al fondo de su propia portería, sellando así la derrota de su equipo en una acción que desató dudas y sospechas.
José Calderón en el ojo del huracán
Tras el encuentro, Herrera recurrió a sus redes sociales para expresar su indignación con un mensaje contundente que rápidamente generó reacciones en el entorno futbolístico. "El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre: José Calderón es un puto amañador de partidos y son muchos más", escribió el delantero, dejando entrever la existencia de posibles irregularidades más allá de un solo caso.
El atacante también cuestionó el impacto de estas situaciones en las nuevas generaciones y en la credibilidad del deporte. "¿No les da vergüenza? Ya lo hacen tan claro, todo el mundo viendo. Un jugador con mucha experiencia que en su momento representó al país, ¿ese es el ejemplo que le transmite a los más jóvenes? Ya el fútbol se está perdiendo en este país", añadió, visiblemente molesto por lo ocurrido en el terreno de juego.
Finalmente, Herrera profundizó en su reflexión, señalando el daño que este tipo de acciones causa a quienes luchan por abrirse camino en el fútbol profesional. "La verdad, esto da mucha tristeza. Son muchos los jugadores que se matan en los partidos, que quieren salir del país para cumplir sus sueños... y los que están manchando el deporte háganse a un lado y dedíquense a otra cosa, y tengan los huevos de aceptar lo que hacen", concluyó.
Por su parte, Calderón —quien cuenta con una amplia trayectoria que incluye pasos por clubes de Guatemala como Comunicaciones FC y Xelajú MC— no ha emitido una respuesta oficial ante las acusaciones, mientras el debate continúa creciendo dentro y fuera de las canchas.