 Instan a denunciar precios de combustibles a la DIACO
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Instan a denunciar precios de combustibles a la DIACO

El Gobierno de Guatemala publicó un mensaje en el que pide a denunciar a los expendios de combustibles que no ajusten sus precios.

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El pasado viernes, 1 de mayo de 2026, entró en vigor el subsidio que el Congreso de la República autorizó para paliar el alto costo de los combustibles y este domingo, 3 de mayo de 2026, el Gobierno de Guatemala publicó un mensaje en el que insta a denunciar a los expendios que no ajusten sus tarifas.

"Denuncia si los precios no se ajustan a los que han sido establecidos como referencia por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)", publicaron en canales oficiales. Asimismo, pidieron emitir "cualquier queja relacionada a la aplicación del apoyo temporal a los combustibles".

Junto a la solicitud, el Ejecutivo acompañó un afiche en el que informó que las denuncias pueden hacerse efectivas por medio de la Dirección de Atención al Consumidor (DIACO). Para ello, pidieron ingresar al sitio web diaco.gob.gt, ingresar a la sección de "alerta DIACO", para después llenar un formulario de denuncia.

El mensaje afirma que los usuarios pueden denunciar de manera anónima o con sus datos. Para emitir las denuncias, es preciso que los guatemaltecos incluyan información puntual en cuanto a la dirección exacta de la gasolinera, para que la DIACO pueda accionar como corresponde.

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Actualmente hay 79 denuncias por combustibles

La DIACO reportó que ya suman 79 denuncias en contra del alza a los precios de los combustibles, las cuales ya fueron judicializadas por parte del Ministerio Público, lo que significa que no fueron desestimadas.

Cabe destacar que el subsidio a los combustibles tiene una vigencia que concluirá hasta julio próximo. Sin embargo, algunos expendios no han reducido los costos de los combustibles por galón, argumentando que aún tienen inventarios anteriores.

En ese caso, los expendedores tienen 10 días para justificar ese argumento, comentaron expertos de la DIACO.

El pasado 28 de abril, el MEM publicó una tabla de referencia en la que estableció que los precios de los combustibles deberían ser de Q33.99, para el galón de gasolina superior; Q32.99, para la regular y Q31.55 para el diésel.

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