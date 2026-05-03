Niño Dios de Amatitlán navega el lago en procesión

Ante la mirada de miles de personas, la Consagrada Imagen del Niño Dios de Amatitlán zarpó este domingo, 3 de mayo de 2026, desde el muelle del Lago de Amatitlán, para cumplir con un recorrido que ya tiene más de 400 años de tradición. La festiva procesión llegó hasta el lago luego de realizar un recorrido por las calles y avenidas del casco urbano del municipio.
En un ambiente de fiesta, fieles llevaron en hombros al Niño Dios de Amatitlán hasta el muelle. Cabe destacar que esta actividad religiosa es parte de la feria de la localidad y está fuertemente arraigada en la cultura local.
La procesión del Niño Dios de Amatitlán salió en hombros de la Parroquia San Juan Bautista desde las 8:30 horas. En ese momento, el sacerdote Fernando López explicó que esta actividad también se conoce como la Fiesta del Niño Dios de Amatitlán.
El Niño Dios de Amatitlán también es conocido como "El Zarquito" por la feligresía local y su recorrido en las aguas del lago es uno de los momentos más emblemáticos de la Feria de Amatitlán.
Detalles del anda del Niño Dios de Amatitlán
En la procesión de este año, el Niño Dios de Amatitlán fue llevado en hombros sobre un anda en la que se destacó un fondo rosado, como el caparazón de una concha nácar del fondo del agua. Asimismo, en la parte frontal, los diseñadores colocaron un cisne de grandes proporciones, en referencia a los que viven en el Lago de Amatitlán.
La imagen del Niño Dios estuvo acompañada de otros detalles gráficos entre los que se destacaron figuras de querubines y ángeles celestiales. En la parte frontal también fueron ubicados dos cisnes y el suelo donde se colocaron los elementos simulaba ser de agua cristalina.
El sacerdote Fernando López compartió que la celebración del Niño Dios de Amatitlán hace referencia a Emannuel, nombre que le fue otorgado a Jesús cuando un ángel anunció la concepción milagrosa de la Virgen María.
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