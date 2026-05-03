 Niño Dios de Amatitlán navega el lago en procesión
Nacionales

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión

"El Zarquito", como le apodan cariñosamente al Niño Dios de Amatitlán, navegó las aguas del lago hasta el sector de la Silla de Piedra.

Compartir:
-
Fieles aplaudieron el momento en el que "El Zarquito" empezó a navegar por el lago. / FOTO: Leonor González

Ante la mirada de miles de personas, la Consagrada Imagen del Niño Dios de Amatitlán zarpó este domingo, 3 de mayo de 2026, desde el muelle del Lago de Amatitlán, para cumplir con un recorrido que ya tiene más de 400 años de tradición. La festiva procesión llegó hasta el lago luego de realizar un recorrido por las calles y avenidas del casco urbano del municipio.

En un ambiente de fiesta, fieles llevaron en hombros al Niño Dios de Amatitlán hasta el muelle. Cabe destacar que esta actividad religiosa es parte de la feria de la localidad y está fuertemente arraigada en la cultura local.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión | Cortesía de Leonor García.

Niño Dios de Amatitlán navega las aguas del lago en procesión / Cortesía de Leonor García.

La procesión del Niño Dios de Amatitlán salió en hombros de la Parroquia San Juan Bautista desde las 8:30 horas. En ese momento, el sacerdote Fernando López explicó que esta actividad también se conoce como la Fiesta del Niño Dios de Amatitlán.

El Niño Dios de Amatitlán también es conocido como "El Zarquito" por la feligresía local y su recorrido en las aguas del lago es uno de los momentos más emblemáticos de la Feria de Amatitlán.

Detalles del anda del Niño Dios de Amatitlán

En la procesión de este año, el Niño Dios de Amatitlán fue llevado en hombros sobre un anda en la que se destacó un fondo rosado, como el caparazón de una concha nácar del fondo del agua. Asimismo, en la parte frontal, los diseñadores colocaron un cisne de grandes proporciones, en referencia a los que viven en el Lago de Amatitlán.

La imagen del Niño Dios estuvo acompañada de otros detalles gráficos entre los que se destacaron figuras de querubines y ángeles celestiales. En la parte frontal también fueron ubicados dos cisnes y el suelo donde se colocaron los elementos simulaba ser de agua cristalina.

El sacerdote Fernando López compartió que la celebración del Niño Dios de Amatitlán hace referencia a Emannuel, nombre que le fue otorgado a Jesús cuando un ángel anunció la concepción milagrosa de la Virgen María.

En este tema también consulta: Feria de Amatitlán llena de color y fe sus calles

Feria de Amatitlán llena de color y fe sus calles

Miles de feligreses celebran al Niño Dios de Amatitlán con estampas de color, fe u tradición.

En Portada

¡César David Guavita conquista la Vuelta Bantrab 2026!t
Deportes

¡César David Guavita conquista la Vuelta Bantrab 2026!

10:07 AM, Mayo 03
Amatitlán celebra la Feria de la Cruz y su procesión acuática este domingot
Nacionales

Amatitlán celebra la Feria de la Cruz y su procesión acuática este domingo

07:15 AM, Mayo 03
Pronostican ambiente cálido y soleado con probabilidad de lluvias durante la tardet
Nacionales

Pronostican ambiente cálido y soleado con probabilidad de lluvias durante la tarde

07:55 AM, Mayo 03
Papa León XIV denuncia la frecuente violación de la libertad de prensa en el mundot
Internacionales

Papa León XIV denuncia la frecuente violación de la libertad de prensa en el mundo

07:45 AM, Mayo 03
¡Histórico! Shakira rompe récord con su concierto en Brasilt
Farándula

¡Histórico! Shakira rompe récord con su concierto en Brasil

08:12 AM, Mayo 03

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalReal MadridMinisterio PúblicoEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos