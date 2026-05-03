 Feria de Amatitlán llena de color y fe sus calles y avenidas
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Feria de Amatitlán llena de color y fe sus calles

Miles de feligreses celebran al Niño Dios de Amatitlán con estampas de color, fe u tradición.

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Fieles llenaron la plaza de la Parroquia San Juan Bautista para una misa al aire libre. / FOTO: Alex Meoño

Las calles del municipio de Amatitlán se llenaron de fervor festivo durante este domingo, 3 de mayo de 2026, por la celebración de la feria titular y de la procesión dedicada al Niño Dios. Desde muy temprano, los residentes del lugar abarrotaron la Parroquia San Juan Bautista para participar en una misa de celebración.

Fieles se levantaron muy temprano, antes del amanecer, para elaborar coloridas alfombras con las que adornaron la misa terrestre del Niño Dios. Este cortejo salió del templo a las 9:30 horas, para recorrer las calles de la localidad.

Feria de Amatitlán llena de color y fe sus calles y avenidas | Alex Meoño

Feria de Amatitlán llena de color y fe sus calles y avenidas / Alex Meoño

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El padre, Fernando López, celebró que los residentes y vecinos de Amatitlán se hayan reunido para la fiesta del Niño Dios. "Hoy con mucha alegría nos reunimos, como cada 3 de mayo de cada año, para celebrar que Dios se hizo hombre y que nos sigue bendiciendo cada día", expresó el religioso.

Recordemos a Jesús, que nos acompaña en todo momento, en las dificultades y en los momentos alegres, porque Él siempre está con nosotros", 

Fernando López, sacerdote de la Parroquia San Juan Bautista.

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Procesión del Niño Dios de Amatitlán atrae las miradas

Tras la celebración de la misa, los feligreses se volcaron al frente de la Parroquia San Juan Bautista para vivir la emoción de la salida de la procesión terrestre del Niño Dios de Amatitlán. Durante dos horas y media, el anda recorrió las calles y avenidas para reforzar la fe de los católicos y para deleitar a los turistas locales y extranjeros.

Según el programa, la procesión acuática zarpará a eso de las 12:30 horas, para una travesía por el lago, que tiene más de 400 años de tradición. A las 13:00 horas, el cortejo acuático llegará al sector conocido como Silla de Piedra para la veneración de los devotos.

En la agenda, se tiene previsto que el retorno del anda procesional se realice a eso de las 17:30 horas, al muelle municipal. Para las 22:00 horas se tiene programado el retorno del recorrido hacia su templo.

Procesión del Niño Dios de Amatitlán atrae las miradas | Alex Meoño

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Diversión en la Feria de Amatitlán

Mientras tanto, quienes son ajenos a las actividades religiosas tiene espacio para disfrutar de la fecha en el campo de la feria, donde se instalaron juegos mecánicos y cientos de puestos de comida tradicional. En el lugar también hay actividades como tiro al blanco, pesca y lotería, entre otros.

Autoridades municipales anunciaron que para este día gestionaron el apoyo del Ministerio de Gobernación, con el propósito de tener una fuerte presencia policial para garantizar la seguridad de los residentes y de los visitantes.

Diversión en la Feria de Amatitlán | Alex Meoño

Diversión en la Feria de Amatitlán / Alex Meoño

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