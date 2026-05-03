 Amatitlán celebra su Feria y su procesión acuática hoy
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Amatitlán celebra la Feria de la Cruz y su procesión acuática este domingo

Residentes de Amatitlán celebran 400 años de tradición en la Feria de la Cruz, en honor al Niño Dios.

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El campo de la Feria de Amatitlán luce sus mejores galas., Municipalidad de Amatitlán.
El campo de la Feria de Amatitlán luce sus mejores galas. / FOTO: Municipalidad de Amatitlán.

Pobladores del municipio de Amatitlán visten de fiesta sus calles este domingo, 3 de mayo de 2026, para celebrar más de 400 años de tradición en la Feria de la Cruz, en honor al Niño Dios. El historiador local, Juan Alberto Rodríguez Flores, consideró que la festividad ha evolucionado debido al avance de la cultura global y una de sus características es la procesión acuática.

Rodríguez indicó que la fiesta tiene su origen en un poblado que dio vida a Amatitlán, y que antes era conocido como Pampichi, pero ahora es la aldea Mesías Bajas. Los cambios y la evolución de la tradición se han dado de gran manera, debido al avance de la cultura global, reiteró el experto.

El entrevistado aseguró que la procesión acuática es la característica principal de la Feria de Amatitlán y por ella es que la actividad fue declarada patrimonio cultural e intangible de la nación. El historiador agregó que esta actividad forma parte de la tradición más importante para los lugareños, que es su tradicional y bicentenaria Feria de la Cruz.

Para este año el lema principal de la festividad es: "Nuestro lago, fuente de tradición y vida", porque todo gira en torno al afluente, la flora y la fauna del municipio. "Ese lema quedó plasmado en el mural de feria 2026, pintado por el maestro Edison Cruz y el arco de bienvenida de feria", narró.

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Garantizan la seguridad en la Feria de Amatitlán

Ante los últimos hechos de violencia en el municipio, los organizadores de la feria tuvieron acercamientos con el Ministerio de Gobernación para garantizar la seguridad de los visitantes. Rodríguez resaltó que hicieron la gestión a través de las diferentes entidades del Estado, para una seguridad con una mayor eficacia.

Entre las medidas a implementar, los organizadores esperan contar con mayor número de elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala.

Agenda de la Feria de Amatitlán

Los organizadores compartieron que para este domingo se tiene prevista la Santa Eucaristía en honor al Niño Dios de Amatitlán, a partir de las 8:00 horas. Posteriormente, a las 9:00 horas, se tiene prevista la procesión terrestre Niño Dios El Zarquito.

En tanto, a las 12:00 horas saldrá la procesión acuática del Niño Dios de Amatitlán, con dirección hacia la Silla de la Piedra. El retorno a la playa pública del lago, hacia la Parroquia San Juan Bautista, se tiene prevista a las 18:00 horas.

Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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