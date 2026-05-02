 EN VIVO: Minuto a minuto del Comunicaciones vs. Antigua
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EN VIVO: Minuto a minuto del Comunicaciones vs. Antigua

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En vivo del Comunicaciones vs. Antigua
En vivo del Comunicaciones vs. Antigua / FOTO: EU Digital

Comunicaciones recibe a Antigua G. F. C. en el duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. El juego se desarrolla con una gran cantidad de aficionados en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina. 

El cuadro blanco llega con sentimientos encontrados. Por un lado, el anuncio de José Contreras quien se retirará del futbol profesional, y por el otro, el disgusto que el técnico Marco Antonio Figueroa no lo convocó para este que podría ser el último partido de Comunicaciones en el Clausura 2026 si no logra ganar el duelo. 

Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finalsGuatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Comunicaciones
Sistema: No disponible
Minuto: 31'
1 - 0
02/05/2026 - 18:00
Actualizar marcador
Antigua
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

4'
goal
Gol de A. Vuletich. Comunicaciones deja el marcador 1 - 0
18'
card
ve tarjeta amarilla
28'
card
ve tarjeta amarilla

Goles

  • 4'
    Gol
    A. Vuletich (1 - 0)

Tarjetas

  • 18'
    Tarjeta
    - tarjeta amarilla
  • 28'
    Tarjeta
    - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 30/04
    Antigua
    Antigua 3 - 2 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 20/03
    Comunicaciones
    Comunicaciones 0 - 1 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 29/01
    Antigua
    Antigua 0 - 1 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 17/11
    Antigua
    Antigua 3 - 1 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 14/09
    Comunicaciones
    Comunicaciones 0 - 3 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Comunicaciones

  • 30/04
    Antigua
    Antigua 3 - 2 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Malacateco
    Malacateco 1 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 21/04
    Comunicaciones
    Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/04
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 11/04
    Comunicaciones
    Comunicaciones 1 - 0 Aurora F.C.
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Antigua

  • 30/04
    Antigua
    Antigua 3 - 2 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Deportivo Achuapa
    Deportivo Achuapa 2 - 2 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 20/04
    Antigua
    Antigua 2 - 1 Malacateco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/04
    Guastatoya
    Guastatoya 3 - 0 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 12/04
    Antigua
    Antigua 1 - 0 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Comunicaciones
Antigua
0
Tiros de esquina
2
0
Saques de banda
0
0
Tiros libres
0
0
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
Ataques
Ataques peligrosos
Remates al arco
Remates desviados
%
Posesión
%

Alineaciones

Comunicaciones
  • Sin alineación disponible.
Antigua
  • Sin alineación disponible.

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