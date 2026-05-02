EN VIVO: Minuto a minuto del Comunicaciones vs. Antigua

Comunicaciones recibe a Antigua G. F. C. en el duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. El juego se desarrolla con una gran cantidad de aficionados en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.
El cuadro blanco llega con sentimientos encontrados. Por un lado, el anuncio de José Contreras quien se retirará del futbol profesional, y por el otro, el disgusto que el técnico Marco Antonio Figueroa no lo convocó para este que podría ser el último partido de Comunicaciones en el Clausura 2026 si no logra ganar el duelo.
Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Comunicaciones
Sistema: No disponible
Minuto: 31'
1 - 0
02/05/2026 - 18:00
Antigua
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
4'
Gol de A. Vuletich. Comunicaciones deja el marcador 1 - 0
18'
ve tarjeta amarilla
28'
ve tarjeta amarilla
Goles
-
4'A. Vuletich (1 - 0)
Tarjetas
-
18'- tarjeta amarilla
-
28'- tarjeta amarilla
Entre sí
-
30/04Antigua 3 - 2 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
20/03Comunicaciones 0 - 1 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
-
29/01Antigua 0 - 1 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
17/11Antigua 3 - 1 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
14/09Comunicaciones 0 - 3 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Comunicaciones
-
30/04Antigua 3 - 2 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
26/04Malacateco 1 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
21/04Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
-
16/04Municipal 1 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
11/04Comunicaciones 1 - 0 Aurora F.C.
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Antigua
-
30/04Antigua 3 - 2 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
26/04Deportivo Achuapa 2 - 2 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
-
20/04Antigua 2 - 1 Malacateco
Liga Nacional | Finalizado
-
16/04Guastatoya 3 - 0 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
-
12/04Antigua 1 - 0 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Comunicaciones
Antigua
0
Tiros de esquina
2
0
Saques de banda
0
0
Tiros libres
0
0
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
Ataques
Ataques peligrosos
Remates al arco
Remates desviados
%
Posesión
%
Alineaciones
Comunicaciones
- Sin alineación disponible.
Antigua
- Sin alineación disponible.