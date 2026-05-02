 Accidente deja un fallecido en la calzada Aguilar Batres
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Accidente deja un fallecido en la calzada Aguilar Batres

El ocupante de una motocicleta falleció y una mujer que lo acompañaba quedó con graves heridas, informaron los bomberos.

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Autoridades realizan la diligencias de ley por el accidente de tránsito en la calzada Aguilar Batres y 52 calle., Bomberos Municipales.
Autoridades realizan la diligencias de ley por el accidente de tránsito en la calzada Aguilar Batres y 52 calle. / FOTO: Bomberos Municipales.

Bomberos Municipales reportaron un accidente de tránsito en la calzada Aguilar Batres y 52 calle de la zona 11, con saldo de un fallecido y una mujer gravemente herida. En el lugar, una motocicleta impactó un vehículo del transporte pesado por causas que se desconocen.

Paramédicos del citado cuerpo de rescate llegaron al lugar, luego de recibir varias alertas y atendieron a los afectados, constatando que un hombre de al menos 23 años ya no contaba con signos vitales. Los rescatistas indicaron que el afectado sufrió politraumatismo.

Mientras tanto, el accidente de tránsito también dejó una mujer herida, que fue trasladada a un hospital del seguro social en estado delicado, reportaron los Bomberos Municipales.

Imágenes de los rescatistas muestran que la víctima mortal y la motocicleta que utilizaba quedaron en el asfalto, entre el carril central y el derecho. En el mismo cuadro se puede apreciar que un tráiler y furgón estaban girando a la derecha cuando ocurrió la tragedia.

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Piden precaución por el accidente vial

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva pidió precaución a los usuarios de la vía, reportando que en el lugar de la tragedia trabaja el Ministerio Público con los procedimientos de rigor.

"Se recomienda conducir con precaución y atender indicaciones de las autoridades", solicitaron desde los canales oficiales de la PMT.

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