 Irán explica que el acuerdo de paz se ratificará el viernes

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USA USA
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Germany GER
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Netherlands NET
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Sweden SWE
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Internacionales

Irán explica que el acuerdo de paz se ratificará el viernes

Funcionarios iraníes indicaron que el levantamiento del bloqueo naval constituye otro de los elementos del acuerdo alcanzado.

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Unos iraníes pasan en coche junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en la plaza Enqelab de Teherán, Irán., EFE/Abedin Taherkenareh
Unos iraníes pasan en coche junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en la plaza Enqelab de Teherán, Irán. / FOTO: EFE/Abedin Taherkenareh
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El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó este domingo que el texto del memorando final de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ha sido completado y que la firma oficial del Acuerdo de Islamabad tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza, según informó la agencia de noticias iraní Fars.

Gharaibabadi anunció que "el fin inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en diversos frentes, incluido el Líbano, será declarado a partir de esta noche".

El funcionario añadió que el levantamiento del bloqueo naval constituye otro de los elementos del acuerdo alcanzado.

El viceministro anticipó la publicación del texto del memorando: "Pronto publicaremos el texto del acuerdo de entendimiento y el pueblo verá cuántos logros hemos obtenido y cuántos compromisos hemos asumido".

También, precisó que "los compromisos en relación con los logros no son comparables", en referencia a los términos obtenidos por Teherán en la negociación.

El funcionario, además, dijo que "el poderío militar de hoy ha contribuido a avanzar en nuestros asuntos y a concretar el acuerdo".

Trump anuncia acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Trump relató que, a cambio de la reapertura del estrecho, levantará el bloqueo marítimo impuesto a Irán.

Acuerdo cuenta con respaldo de aliados

Advirtió que "dondequiera que haya un incumplimiento de los compromisos por parte de la contraparte", realizarán la "acción específica correspondiente".

El acuerdo fue mediado por Pakistán con el respaldo de Catar, Arabia Saudí y Turquía. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, confirmó, el fin del conflicto en sus redes sociales. Al igual que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien tampoco ofreció más detalles del acuerdo.

El primer anuncio de los acuerdos alcanzados fue publicado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, por medio de su cuenta oficial en la red social Truth Social.

En su primer mensaje, Trump pidió a las embarcaciones arrancar motores para empezar a circular por el estrecho de Ormuz. 

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