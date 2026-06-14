 Trump anuncia acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

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Internacionales

Trump anuncia acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Trump relató que, a cambio de la reapertura del estrecho, levantará el bloqueo marítimo impuesto a Irán.

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Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, EFE/JIM LO SCALZO
Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump / FOTO: EFE/JIM LO SCALZO
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El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, anunció este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto.

En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano confirmó que, a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador entre Washington y Teherán, confirmó la existencia del acuerdo y anunció que la firma oficial se producirá el viernes 19 de junio en Suiza.

Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", detalló.

En otras noticias: Según el presidente de EE. UU., la acción fue coordinada con sus "amigos de Venezuela" con quienes colabora de "manera excelente".

Trump anuncia la muerte del líder de banda venezolana Tren de Aragua

Según el presidente de EE. UU., la acción fue coordinada con sus “amigos de Venezuela” con quienes colabora de “manera excelente”.

Recuento de los hechos en el estrecho de Ormuz 

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Teherán, que nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz. Este cierre ha provocado graves perturbaciones económicas, dado que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Estados Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

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