Frustran secuestro tras denuncia de conductor en la zona 12

Agentes de la comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) respondieron a los llamados de auxilio del conductor de un vehículo de transporte por aplicación y frustraron su secuestro en la 28 calle y 7ª. avenida de la zona 12. Según el relato de la víctima, cinco personas solicitaron un servicio de transporte con destino hacia la Universidad de San Carlos, pero al llegar cerca del destino, desenfundaron armas para cometer un plagio.
En el trayecto, la víctima notó la presencia de una patrulla de la PNC, por lo que salió corriendo y gritando por ayuda, por lo que los efectivos policiales activaron sus protocolos y lograron detener a todos los sospechosos.
El informe de la PNC detalla que los hombres que intentaron cometer el secuestro son integrantes de la pandilla de la Mara Salvatrucha. Todos los aprehendidos fueron identificados como Jefferson, de 18 años, Cristian, de 29 años, con un antecedente por extorsión en el año de 2016.
Asimismo, identificaron a Víctor, de 26, con antecedente por faltas contra el orden público en el año 2020. La PNC también detuvo a las mujeres identificadas como Rosa, de 23 años y Madián, de 31, respectivamente.
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Decomisan armas tras intento de secuestro
La PNC reportó el decomiso de dos armas de fuego a los detenidos, resaltando que las mismas era ilegales, porque los apresados no portaban los documentos de portación emitidos por la Dirección General de Control de Armas y Municiones. Asimismo, les incautaron 13 municiones para las mismas.
Los agentes indicaron que los individuos portaban dos pistolas ilegales, una Glock con registro borrado o alterado, y una Stoeger. Además de las balas en las tolvas de cada arma, llevaban 13 municiones de diferentes calibres y 21 bolsas con marihuana, indicó la PNC.