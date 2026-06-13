 Video: Lluvias arrastran vehículo y causan crecida

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Nacionales

Video: Lluvias arrastran vehículo y causan crecida del Río Villalobos

Vecinos compartieron las impresionantes imágenes del Río Villalobos, con una crecida causada por las lluvias de este sábado.

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Vecinos reportaron el aumento del caudal en el Río Villalobos. , Captura de pantalla.
Vecinos reportaron el aumento del caudal en el Río Villalobos. / FOTO: Captura de pantalla.
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Las fuertes lluvias de este sábado, 13 de junio de 2026, causaron una crecida en el río Villalobos; vecinos alarmados compartieron imágenes de lo ocurrido, aunque los cuerpos de rescate no reportaron personas afectadas por lo ocurrido. Sin embargo, el clip mostró que la corriente llegó al nivel de las viviendas, generando alarma entre los pobladores.

En otros incidentes generados por las lluvias durante la jornada, vecinos del municipio de Mixco reportaron que un carro fue arrastrado por la corriente del agua en la zona 1 del municipio. Bomberos Voluntarios reportaron que el automóvil era ocupado por dos personas que salieron ilesas.

Sin embargo, el carro quedó con serios daños tras ser arrastrado por una correntada de agua, tras las fuertes lluvias en el lugar. Los paramédicos compartieron que el automóvil afectado se identifica con las placas particulares 911CZW.

Asimismo, autoridades de tránsito de Villa Nueva reportaron fuertes lluvias durante la tarde en el sector, por lo que hicieron un llamado a los vecinos a manejar con precaución, para evitar accidentes de tránsito por lo liso del asfalto.

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Según el jefe edil, las amenazas proceden de la pandilla del Barrio 18 y están dirigidas a los agentes de las PMT de Mixco y Guatemala.

Lluvias continuarán este sábado

Según el pronóstico de las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) las lluvias continuarán el próximo domingo, 14 de junio de 2026. El ente científico anunció condiciones que pueden propiciar un ambiente cálido y húmedo en el país.

Asimismo, reportaron el posible acercamiento de una onda del este y por la mañana no descartaron un amanecer con neblina y nublados, aunque con un incremento en la temperatura diurna en algunos sectores.

Durante la tarde y noche, se prevén lluvias aisladas y actividad eléctrica en zonas locales de Occidente, Bocacosta, sur del Altiplano Central y Sur Oriente. El Insivumeh consideró que hay menor probabilidad de lluvias al norte del país.

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