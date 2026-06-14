Festival Gastronómico de Taiwán deleita en Pasos y Pedales

La cultura de Taiwán se apoderó de la Avenida las Américas durante este domingo, 14 de junio de 2026, para compartir su amistad con los guatemaltecos que asisten a pasos y pedales. La embajadora de ese país, Vivian Chang, informó que organizaron el evento para conmemorar los 250 años de la Ciudad de Guatemala.
La diplomática celebró que la actividad se haya desarrollado en el marco de "un día muy lindo, en el que no se sufrió de la lluvia, ni del sol excesivo". Chang destacó el papel de la colonia de ciudadanos taiwanese que viven en Guatemala, quienes tuvieron una participación muy activa en el evento.
"La colonia y la embajada de China Taiwán organizan el evento en el que estamos coordinando con nuestra comida, gastronomía, cultura y danzas para que los guatemaltecos amigos puedan disfrutar", informó Chang.
En cuanto a la comida de su país, la diplomática aseguró que su país tiene mucha diversidad de alimentos, y que en este Festival solo presentan una pequeña parte de los alimentos tradicionales, entre los que se destacan el pollo frito, tamales típicos taiwaneses y fideos, entre otros.
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Taiwán busca fortalecer su amistad con Guatemala
La embajadora resaltó que con esta actividad, la República de China Taiwán busca dar una muestra de amistad para los guatemaltecos, con el objetivo de fortalecer la relación de más de 92 años entre ambas naciones.
Chang indicó que la sede diplomática busca seguir consolidando la amistad, alianza y cooperación con Guatemala.
Durante un recorrido por el Festival de Taiwán, se pudo apreciar la presencia de varios ciudadanos taiwaneses, quienes llegaron a preparar los distintos estands y a disfrutar de la actividad.
Los guatemaltecos que asistieron a la actividad pudieron disfrutar de todas las actividades y conocer varias propuestas de Taiwán, entre las que se destacaron algunas posibilidades de estudiar en esa isla.
El evento arrancó a las 10:00 horas de este domingo, y finalizará a eso de las 14:00 horas.