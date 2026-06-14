Video muestra balacera contra la PNC en Morales, Izabal

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó, este domingo, 14 de junio de 2026, la captura de cinco hombres señalados de protagonizar una balacera en contra de agentes policiales la noche de ayer en el sector de La Corrugadora, en el municipio de Morales, departamento de Izabal. En redes sociales circuló un video en el que se ve a los policías tratando de entablar un diálogo con los agresores, quienes se movilizaban en vehículos por el citado municipio.
Sin embargo, el encuentro se volvió tenso y se inició una balacera, que según la PNC dejó a dos agentes heridos, pero en estado estable. Los uniformados que resultaron lesionados fueron trasladados a un centro asistencial, indicaron las autoridades.
La PNC informó que, tras la balacera, fueron decomisadas nueve armas de fuego, cortas y fusiles de diferentes calibres. La PNC indicó que sus efectivos rodearon un inmueble desde la noche de ayer.
Sin embargo, la PNC indicó que el operativo sigue en curso, con apoyo del Ejército de Guatemala. La entidad policial no descartó que dentro de la casa se encuentren más individuos armados.
En otras noticias: Autoridades de tránsito reportan que el accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este domingo.
Gestionan allanamiento en el escenario de la balacera
La PNC aseguró que el Ministerio Público (MP) está gestionando una orden de allanamiento en la casa donde se cree que hay más personas armadas.
En el video difundido en redes sociales se escucha como los agentes de la PNC piden a uno de los detenidos que baje las armas y que descienda de un vehículo, antes que se origine el enfrentamiento armado.
"Por favor baje del vehículo", gritaban los PNC antes de que se escuchara la primera detonación. Pese al primer balazo, los policías siguen insistiendo en que uno de los detenidos baje el arma. Cuando los agentes logran que uno de los señalados baje, aparece otro implicado que dispara en contra de los policías, originando la balacera.
Se espera que la PNC de más detalles del operativo, en cuanto logre ingresar a la vivienda frente a la que se origino la balacera.