Vehículo volcado deja heridos y daños en la zona 11

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que este domingo, 14 de junio de 2026, ocurrió un accidente de tránsito en el carril auxiliar de la 17 avenida y 26 calle de la zona 11 capitalina, donde un vehículo quedó volcado. El comunicador reportó heridos que fueron trasladados a un centro asistencial por el percance y señaló daños en un árbol de esa vía.
Montejo informó que dentro de las acciones posteriores al accidente de tránsito, se coordinó el apoyo del departamento de Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala para las tareas de limpieza. Al lugar acudió una grúa para las maniobras necesarias para el retiro del automotor.
El portavoz informó que luego de confirmarse el traslado de los heridos que viajaban dentro del vehículo, el caso del accidente de tránsito quedó en manos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades viales afirmaron que "el área permanece bajo control operativo para la administración del tráfico". No se descarta que sea necesario el uso de vías alternas a la 17 avenida de la zona 11 para quienes se conducen por el lugar.
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Vehículo y motocicleta chocan en Los Próceres
Montejo informó que otro accidente de tránsito ocurrió en el bulevar Los Próceres y 18 avenida de la zona 10 capitalina, donde un carro y una motocicleta chocaron por causas que se investigan. El comunicador informó que los Bomberos Municipales llegaron al lugar para atender al usuario del vehículo de dos ruedas.
Asimismo, el vocero indicó que el otro automotor involucrado en el choque escapó del lugar con rumbo desconocido. Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Tránsito para coordinar el tránsito vial y evitar otras complicaciones.
En otro escenario, un vehículo se empotró en el jardín del arriate central de la Avenida Reforma y 10 calle, zona 10. Según los primeros indicios, "el piloto podría encontrarse en estado de ebriedad", informó Montejo.