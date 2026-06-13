Múltiple colisión deja cinco heridos ruta Interamericana HOY

Totalmente bloqueado quedó el paso hacia el occidente del país a causa de una múltiple colisión que dejó al menos cinco heridos en el kilómetro 46 de la carretera Interamericana, reportaron Bomberos Municipales Departamentales la tarde de este sábado, 13 de junio de 2026.
El vocero del referido cuerpo de socorro, Cecilio Chacaj, informó que por lo menos dos autobuses se vieron involucrados en el accidente de tránsito, uno de la empresa de transportes Ana Lilian, con ruta entre Guatemala y Quiché y el segundo es un autobús que viajaba entre la capital y Tecpán.
Chacaj contabilizó que en la múltiple colisión también se vieron involucrados al menos seis automóviles particulares. El paramédico agregó que el accidente causó varios heridos, de los cuales cinco fueron llevados a un centro asistencial.
El comunicador indicó que de los lesionados uno fue llevado en estado delicado al centro asistencial. Los rescatistas también indicaron que una mujer en estado de gestación fue llevada a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango.
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Más heridos tras múltiple choque
Chacaj informó que otros 25 heridos fueron atendidos en el lugar, no ameritando su traslado hacia algún centro asistencial. Los rescatistas reportaron que estas personas afectadas iban a bordo de las unidades de transporte.
El comunicador narró que, como consecuencia del accidente, el paso por la carretera Interamericana quedó bloqueado en este punto, con destino hacia el occidente del país.
El rescatista agregó que coordinaron acciones con las autoridades de la localidad y con la Policía Nacional Civil (PNC) para resolver el tema del tránsito y que las autoridades locales decidieron instalar un carril reversible para que el tránsito fluyera.
Chacaj describió que el herido que fue trasladado en estado delicado tuvo que ser extraído del interior de uno de los carros accidentados con equipo especial. En imágenes captadas por el cuerpo de rescatistas, se pudo observar que varios automotores quedaron con serios daños, posiblemente para ser declarados como pérdida total.