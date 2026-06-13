Caos en ruta al Pacífico: Tráiler deja caer carga en km 31.5

Autoridades reportaron que un vehículo del transporte pesado se accidentó la mañana de este sábado, 13 de junio de 2026, en el kilómetro 31.5 de la carretera al Pacífico, causando congestionamiento por la caída de mercadería. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que en el área no se produjeron personas heridas, únicamente daños materiales.
Un video compartido por la entidad evidenció que el accidente afecta los carriles centrales de ambos sentidos de la vía, por lo que el paso se reduce a un solo carril en el lugar. Transportistas reportaron que el percance ocurrió en el sentido de sur a norte.
Provial reportó que está atendiendo este accidente de tránsito en ruta al Pacífico y describió que en el lugar se produjo una salida de pista del tráiler. Según el video, la unidad del transporte pesado invadió el sentido contrario y al topar con el arriate central dejó caer gran parte de su mercadería al asfalto.
La Policía Municipal de Amatitlán (PMT) dio más detalles del accidente, indicando que el chofer del tráiler perdió el control de la unidad de transporte, chocando con un separador vial. Agregaron que el incidente ocurrió a eso de las 8:20 horas de este sábado, 13 de junio de 2026.
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