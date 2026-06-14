Piden que Jesús reine en el corazón durante el Corpus Cristi

Cuando el reloj marcó las 9:00 horas de este domingo, 14 de junio de 2026, devotos católicos del Santuario de Guadalupe iniciaron una solemne procesión en conmemoración del Corpus Christi en la calles y avenidas de la zona 1 capitalina, con la petición de que "Jesús reine en cada uno de los corazones".
Gerardo Pardo, encargado del cortejo procesional, instó a la feligresía católica para que se acerque a Jesús Sacramentado por medio del sagrario. El religioso expresó que con estas actividades buscan que la celebración quede impregnada en el corazón para acercarse a Jesús Sacramentado.
Jesús nos espera en el sagrario y aguarda por nosotros, hijos suyos y hermanos suyos, para llegar a sus pies buscando esa paz y regocijo", expresó Pardo durante el recorrido procesional.
Durante el recorrido se pudo observar la presencia de varios devotos católicos quienes presenciaron el paso de los misterios del Corpus Christi. Otros fieles acompañaron el cortejo procesional con una banda de marchas, mientras otros devotos aplicaron incienso para bendecir el paso de los elementos sagrados en las diferentes calles y avenidas del Centro Histórico de la capital.
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Rinden alabanzas a Jesús Sacramentado
Durante las actividades programadas para este domingo, se espera que en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se celebre una misa con alabanzas hacia Jesús Sacramentado. El retorno de la Solemne Procesión está programado para las 11:00 horas, mientras que la misa se desarrollará una hora más tarde.
"Nuestro Amo estará expuesto para la adoración de los fieles y rezo de Horas Santas, de 13:00 a 17:00 horas", declararon los organizadores en un comunicado donde compartieron que el recorrido será de varias cuadras en la zona 1 capitalina.
Durante el recorrido se pudo apreciar como varios feligreses lanzaron papeles de colores y elaboraron alfombras para el paso de Jesús Sacramentado.