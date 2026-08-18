 Piloto de bus asesinado en ataque armado en zona 8
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Piloto de bus muere tras ataque armado en zona 8

En el área hay un cierre parcial.

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Área donde ocurrió el ataque armado en el que murió un piloto de bus en la zona 8., PMT capitalina/Montejo
Área donde ocurrió el ataque armado en el que murió un piloto de bus en la zona 8. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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El conductor de un autobús extraurbano perdió la vida como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este martes, 18 de agosto, en la 41 calle, entre 10 avenida y 11 avenidas, zona 8 de la Ciudad de Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina difundió imágenes con respecto al área donde ocurrió el incidente, en la que se observa que la unidad que conducía la persona atacada permanece frente a una parada de buses, sobre el carril derecho.

Según la información, la unidad contra la cual dispararon personas desconocidas cubría la ruta entre los departamentos de Guatemala y Quiché.

Identifican a víctima

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas en las que se reportaban un tiroteo en el mencionado sector, por lo que se trasladaron unidades de emergencia para atender a posibles afectados.

"Al hacerse presentes, los técnicos en urgencias médicas localizaron dentro de un bus extraurbano a un hombre de aproximadamente 55 años de edad, quien presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que, tras hacer la evaluación correspondiente, se determinó que el paciente ya no contaba con signos vitales. El fallecido fue identificado como Mario Joel Tos, quien se desempeñaba como piloto del bus extraurbano.

Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agosto

El Inacif brindó detalles de las personas que han perdido la vida en ataques con arma de fuego y arma blanca durante el presente mes.

Autoridades realizan diligencias

Los equipos de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar de los hechos e implementaron un cierre para resguardar las posibles evidencias que puedan existir con respecto a la agresión ocurrida. Mientras tanto, permanecen a la espera de que se presenten los fiscales del Ministerio Público.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones de personas que podrían estar vinculadas con este ataque. Las autoridades llevan a cabo las diligencias para identificar a los posibles responsables y ponerlos a disposición de los órganos de justicia.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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