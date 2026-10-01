 VIDEOS: Momento de explosión en planta química en Rusia
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VIDEOS: Captan momento de explosión en planta química en Rusia

Videos muestran el momento de la explosión en una planta química en la ciudad de Krasnogorsk, a unos 100 kilómetros de Moscú, que dejó al menos siete muertos.

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Explosión en planta química en Rusia, Captura de pantalla de la red social X
Explosión en planta química en Rusia / FOTO: Captura de pantalla de la red social X
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Al menos siete personas murieron tras una explosión en una planta química de la ciudad satélite de Krasnogorsk, a unos 100 kilómetros de Moscú, informaron este jueves medios independientes y oficiales de Rusia.

El canal de Telegram Shot cifró en siete las víctimas mortales a consecuencia de la explosión, que se debió a causas técnicas, mientras que unas 40 personas tuvieron que ser evacuadas, según la agencia rusa TASS.

Las autoridades locales no han confirmado la muerte de empleados de la planta producto de la explosión.

Según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el jefe en funciones de la Administración del distrito de Sérguiev Posad, Alexéi Luzhetski, "en el momento del incidente en la instalación habían 44 personas. Cuarenta empleados fueron evacuados y atendidos por los paramédicos, no tienen quejas sobre su estado de salud. Se intenta localizar a las otras cuatro personas".

Según el canal de Telegram independiente Mash, una de las naves de la planta quedó parcialmente destruida. Sobre la instalación se alzó una densa columna de humo gris.

Los bomberos ya trabajan en la extinción del incendio pese al riesgo de una nueva explosión, añadió Luzhetski.

Una fuente de los servicios de Emergencias informó a TASS de que "según datos preliminares, el incendio se debió a causas de carácter técnico", y su motivo se establecerá definitivamente tras el peritaje de los correspondientes especialistas.

*Con información de EFE

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