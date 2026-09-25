 Explosión de tubería de alta presión causa caos en carretera
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Cámara capta explosión de tubería de alta presión que provoca caos en plena carretera

Impactante estallido de una tubería de alta presión en plena vía deja heridos e inmuebles dañados.

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Tubería de alta presión explota en plena carretera y deja dos heridos en Venezuela., Captura de pantalla video de X.
Tubería de alta presión explota en plena carretera y deja dos heridos en Venezuela. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una tubería matriz de alta presión explotó a plena luz del día en medio de una carretera del estado Táchira, en el suroeste de Venezuela, provocando una violenta salida de agua, daños en varios inmuebles y al menos dos personas heridas.

La emergencia ocurrió el martes 22 de septiembre, cuando el conducto, de aproximadamente un metro de diámetro, se rompió de manera repentina mientras por la vía transitaban vehículos, motocicletas y peatones.

Las imágenes muestran cómo el pavimento comenzó a partirse en medio de la carretera. En cuestión de segundos, un enorme chorro de agua marrón salió disparado con fuerza hacia diferentes direcciones, sorprendiendo a quienes se encontraban en el lugar.

Conductores y motociclistas quedaron expuestos al impacto de la emergencia, mientras algunos vehículos que salían de un estacionamiento cercano intentaban alejarse de la zona. Ante la fuerza del agua, varias personas corrieron para ponerse a salvo y buscaron refugio dentro del estacionamiento.

Se desconoce causa de la explosión 

El caudal continuó brotando con intensidad, aunque posteriormente el agua adquirió un aspecto transparente. La ruptura también provocó afectaciones en la circulación y daños en alrededor de siete edificios de la zona.

Además de las dos personas heridas, la emergencia generó cortes en el suministro de agua en municipios del sector, según los datos difundidos sobre el incidente.

Hasta el momento, las causas exactas que provocaron la explosión de la tubería no fueron informadas. Entre los factores que pueden ocasionar fallas de este tipo se encuentran el golpe de ariete en instalaciones mal aseguradas, una presión excesiva del agua y el deterioro de las tuberías debido a la corrosión.

El video, que muestra la fuerza con la que el agua irrumpió sobre la carretera, ha permitido dimensionar los momentos de tensión que se vivieron durante la emergencia.

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