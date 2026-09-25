Derrumbe obstruye un carril en la ruta Interamericana

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el territorio nacional han generado una serie de incidentes, incluidos la caída de árboles y derrumbes en carretera, que afectan la circulación vehicular en diferentes sectores.
Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el territorio nacional han generado una serie de incidentes, incluidos la caída de árboles y derrumbes en carreteras, que afectan la circulación vehicular en diferentes sectores.
Una de las áreas afectadas es el kilómetro 23 de la ruta Interamericana, en el tramo con dirección hacia occidente. El material obstruye el carril derecho, lo que podría generar complicaciones para la circulación vehicular.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco recomendó a los conductores extremar las precauciones al transitar por el sector, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las condiciones de la carretera para evitar incidentes.
Árbol caído afecta la circulación
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que un árbol cayó sobre la ruta en el kilómetro 201 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Coatepeque, Quetzaltenango.
Se coordinaron las labores de limpieza necesarias y, según la institución, el personal trabaja para retirar los obstáculos y liberar el paso lo antes posible.