 Municipal derrota a Suchitepéquez y retoma el liderato
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Municipal derrota a Suchitepéquez y retoma por el momento el liderato

Los “Rojos” logran su triunfo número siete del campeonato y lideran la competición a espera del resultado de Antigua.

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Municipal derrotó a Suchitepéquez por la fecha 11 del Apertura 2026
Municipal derrotó a Suchitepéquez por la fecha 11 del Apertura 2026 / FOTO: Alex Meoño
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Municipal y Deportivo Suchitepéquez abrieron la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, la cual representa el cierre de la primera vuelta de la fase regular de la competencia. El partido entre ambas escuadras se llevó a cabo en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde la lluvia fue protagonista previo al partido y en algún lapso del compromiso. El enfrentamiento entre "Rojos" y "Venados" se produjo ante la presencia de poca afición, derivado a las condiciones climáticas que afectan últimamente al país.

Apertura 2026: Municipal 3-0 Suchitepéquez

Municipal enfrentó este duelo con la baja de siete jugadores, quienes forman parte de la Selección Nacional de Guatemala, que mañana se mide a Jamaica en la fecha 1 de la Nations League 2026-2027.

Pese a las ausencias de jugadores vitales en el club, el Municipal demostró una superioridad sobre su rival, el cual marcha último del campeonato y que en 10 juegos solo sumaba un triunfo.

John Méndez abrió el marcador al 12 y Rudy Barrientos aumentó las cifras al 17 y prácticamente en 20 minutos, los "Rojos" ganaban el partido cómodamente. Eso sí, lo hacían en un engramillado que a esas alturas ya sufría los efectos del aguacero previo al compromiso levantando pedazos de grama y haciendo que los jugadores se resbalaran reiteradamente. 

Triunfo y liderato parcial para Municipal 

Para el segundo tiempo, Douglas Zamora, quien dirige momentáneamente a Suchitepéquez, retiró del campo al colombiano José Corena y dio ingreso a Carlos Artola. Al jugador se le vio caminar con dificultad, por lo que dicha variante pudo haber sido por un tema relacionado a una molestia muscular.

Al minuto 70, Suchitepéquez ya había utilizado sus tres ventanas de cambios (con cuatro variantes), en tanto, Municipal solo había usado una y fue el ingreso de Pedro Altán por Cristian Hernández.

Municipal intentó marcar el tercer gol, pero no podía, hasta que llegó el minuto 90+2 cuando John Méndez de nuevo se hacía presente en el marcador para sentencias el duelo 3-0,.

Los "Rojos" suman un nuevo triunfo en el campeonato, situación que les permite empezar esta fecha 11 como líderes con 23 puntos, pero espera el duelo de Antigua, que tiene 21 puntos, y que le puede arrebatar esa casilla si vence el domingo a Mixco de visitante. 

Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez | Alex Meoño

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Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez / Alex Meoño

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Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez | Alex Meoño

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Apertura 2026: Municipal vs. Suchitepéquez / Alex Meoño

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