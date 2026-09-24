Corona Latón 16 oz: Disfruta Cada Sorbo Sin Prisa

Corona, la reconocida marca de cerveza premium de origen mexicano, anuncia una significativa expansión en el mercado guatemalteco con el lanzamiento de su nueva presentación: Corona Latón 16 oz. Esta innovadora opción, que busca ofrecer mayor versatilidad y practicidad a los consumidores, estará disponible en el país a partir del 1 de julio de 2026, marcando un paso estratégico para fortalecer aún más la presencia de la marca en la región centroamericana.
La nueva lata de 16 onzas, equivalente a 473 mililitros, se integrará al portafolio premium de Corona y podrá encontrarse en los principales supermercados y tiendas de conveniencia a nivel nacional. Con un precio sugerido de Q11.50 por unidad, esta presentación ha sido diseñada para ser una alternativa práctica y accesible, ideal para diversas ocasiones de consumo, desde reuniones informales hasta momentos de relajación personal, manteniendo siempre la calidad y frescura que distinguen a la cerveza Corona.
#AHORA Diego Alonzo, Director de Marketing de Cervecería Ambev Guatemala, explica cómo buscan conectar con los gustos de los consumidores en todos los ámbitos.— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 24, 2026
Vía: Omar Solís pic.twitter.com/Brl5cpHM4G
Conexión con el consumidor
El lanzamiento de Corona Latón 16 Oz responde a una cuidadosa observación de las dinámicas del mercado y las preferencias de los consumidores modernos. Diego Alonzo, director de Marketing de AMBEV Guatemala, subrayó la importancia de esta iniciativa para la marca. «Con este lanzamiento, buscamos seguir fortaleciendo la presencia de Corona en el mercado guatemalteco, ofreciendo formatos que respondan a nuevas ocasiones de consumo y que conecten con consumidores que valoran practicidad sin dejar de lado la experiencia premium de la marca», afirmó Alonzo, destacando el compromiso de la compañía con la innovación y la adaptación a las necesidades locales.
La evolución del mercado y las nuevas tendencias de consumo son factores clave en esta estrategia. Leslie Drummond, Brand Manager de Corona Guatemala, enfatizó cómo esta nueva presentación se alinea con dichas tendencias. «Corona Latón 16 Oz representa una evolución natural dentro del portafolio de la marca, permitiéndonos acercarnos a los consumidores con una propuesta versátil, fresca y alineada a las tendencias actuales del mercado», explicó Drummond. Esta propuesta busca resonar con un público que valora la conveniencia sin sacrificar la calidad, una combinación cada vez más demandada en el sector de bebidas.
Corona, reconocida internacionalmente por su icónico ritual de consumo acompañado de una rodaja de limón y por su propuesta de valor centrada en la autenticidad y la conexión con la naturaleza, continúa consolidando su posición en Guatemala. La marca busca mantener su esencia mientras se adapta a las nuevas dinámicas, ofreciendo formatos que faciliten el disfrute de su cerveza en cualquier momento y lugar.
Jensen Samayoa, gerente de sostenibilidad de AMBEV, complementó las declaraciones, enfocándose en la ampliación de opciones para el consumidor. «Con Corona Latón 16 Oz buscamos ampliar las opciones disponibles para nuestros consumidores en Guatemala, incorporando una presentación práctica y conveniente que mantiene la calidad y frescura características de la marca», comentó Samayoa, reafirmando el estándar de excelencia que la compañía se esfuerza por mantener en todas sus presentaciones.
Experiencias de marca
Para asegurar una introducción exitosa y generar entusiasmo en torno a la nueva Corona Latón 16 Oz, el lanzamiento estará acompañado de diversas activaciones y experiencias de marca. Estas actividades están diseñadas para permitir a los consumidores interactuar directamente con el producto y disfrutar de momentos únicos, reforzando el estilo de vida relajado y auténtico que Corona promueve.