 Sala revoca arresto domiciliario otorgado a exdirector de Informática del TSE
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Sala revoca arresto domiciliario otorgado a exdirector de Informática del TSE

Jorge Santos Neil está señalado en el caso “Corrupción Semilla”.

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El exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos, durante la audiencia., Omar Solís/Emisoras Unidas
El exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos, durante la audiencia. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La Sala Segunda Penal resolvió este jueves, 24 de septiembre, revocar la medida sustitutiva de arresto domiciliario otorgada al exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neil, quien está señalado dentro del caso "Corrupción Semilla".

Tomando en cuenta el fallo emitido por los magistrados, el exfuncionario deberá volver a cumplir con la prisión preventiva que inicialmente se le había ordenado, mientras avanzan las diligencias de investigación relacionadas con el expediente por el cual enfrenta proceso penal.

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