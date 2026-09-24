Sala revoca arresto domiciliario otorgado a exdirector de Informática del TSE

La Sala Segunda Penal resolvió este jueves, 24 de septiembre, revocar la medida sustitutiva de arresto domiciliario otorgada al exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neil, quien está señalado dentro del caso "Corrupción Semilla".
Tomando en cuenta el fallo emitido por los magistrados, el exfuncionario deberá volver a cumplir con la prisión preventiva que inicialmente se le había ordenado, mientras avanzan las diligencias de investigación relacionadas con el expediente por el cual enfrenta proceso penal.