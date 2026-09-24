 Guatemala entrega en extradición a presuntos narcos
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Guatemala entrega en extradición a EE.UU. a cuatro supuestos narcotraficantes

Suman 24 los narcotraficantes extraditados hacia la nación norteamericana durante el 2026.

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Guatemala extraditó a cuatro presuntos narcotraficantes hacia Estados Unidos., Sistema Penitenciario
Guatemala extraditó a cuatro presuntos narcotraficantes hacia Estados Unidos. / FOTO: Sistema Penitenciario
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Las autoridades de Guatemala entregaron este jueves a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a cuatro presuntos narcotraficantes reclamados por su justicia para responder por cargos de tráfico internacional de drogas.

El Ministerio de Gobernación (Interior) de Guatemala informó a través de sus canales oficiales la extradición a Estados Unidos de Juan Carlos Cruz Ovalle, alias Hielero; Rudy Leonel Grijalva García, alias Caballo; Ronald Alexys Morales Guerra y Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez, alias Nacho.

Todos ellos permanecían recluidos en las prisiones de Mariscal Zavala y Pavoncito, en la periferia de la capital guatemalteca, hasta culminar sus trámites de entrega.

De acuerdo con la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), los cuatro sujetos fueron detenidos en distintas fechas en territorio guatemalteco a petición de las autoridades estadounidenses.

En el caso de Cruz Ovalle, alias Hielero, fue detenido el 7 de abril de 2020 en la ciudad de Tecún Umán, en la provincia suroeste de San Marcos, fronteriza con México.

Según la investigación, integraba una organización internacional que opera en toda América, en la que actuaba como coordinador para la recepción de cargamentos de cocaína en suelo guatemalteco y su posterior traslado a México con destino final Estados Unidos.

Por su parte, Grijalva García, alias Caballo, fue capturado el 10 de marzo de 2022 en San Marcos, y Morales Guerra el 20 de febrero de 2026 en la provincia norteña de Petén.

Velasco Gómez, alias Nacho, fue capturado en mayo de 2026 también en San Marcos y en junio accedió a ser entregado a la justicia estadounidense.

Trabajo conjunto Guatemala - EE. UU.

La entrega de los extraditados se realizó en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicadas en la capital del país centroamericano, mediante un operativo conjunto coordinado por el Grupo Élite del Sistema Penitenciario y unidades especializadas de la Policía Nacional Civil.

Con estas cuatro entregas, suman 24 los narcotraficantes extraditados por Guatemala a Estados Unidos en lo que va del año, según registros de las autoridades.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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