Suben tarifas de transporte extraurbano en Sacatepéquez

La Gremial de Transportistas Extraurbanos de Sacatepéquez anunció un incremento en las tarifas del pasaje para las rutas que comunican desde el municipio de Antigua Guatemala hacia la ciudad capital y viceversa, así como con distintos municipios del departamento.
De acuerdo con los transportistas, el ajuste responde a los altos costos del combustible y de operación, situación que, según señalaron, hace necesario modificar las tarifas actuales para poder seguir prestando el servicio.
Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir del sábado 26 de septiembre de 2026, con incrementos que oscilan entre el 20% y 50%, dependiendo de la ruta y el municipio de destino.
Nuevas tarifas
Los transportistas indicaron que el ajuste busca hacer frente a los gastos que representa la prestación del servicio, por lo que el precio del pasaje será el siguiente:
- Antigua-Guatemala = Q.25.00 (antes Q20)
- Antigua-San Lucas = Q.15.00 (antes Q10)
- Antigua-Santa Lucía = Q.10.00
- Guatemala-Antigua = Q.25.00 (antes Q20)
- Guatemala-San Lucas = Q. 10.00
- Guatemala-Santa Lucía = Q.15.00
- Santa Lucía-San Lucas Q.5.00
- Santa Lucía-Guatemala = Q.15.00 (antes Q10)
- San Lucas-Guatemala = Q.10.00
- San Lucas-Antigua = Q.15.00 (antes Q10)
- San Lucas-Santa Lucía = Q.5.00
- Santa Lucía-Antigua = Q.10.00
Otras localidades con alza en el pasaje
Las autoridades del municipio de Cobán, Alta Verapaz, autorizaron un incremento temporal en la tarifa del pasaje para el transporte urbano diurno y nocturno que presta servicio en esa ciudad. La medida se tomó debido al alza de los precios de los combustibles.
La Municipalidad de Cobán publicó el pasado 17 de septiembre en el diario oficial el Acuerdo municipal No. 01-2026 CM, en el cual consta que el Concejo Municipal conoció el tema de los costos de los carburantes y acordó que se pudieran aplicar los siguientes ajustes:
- Tarifa de Q2.00 para adultos en general.
- Tarifa de Q1.50 para niños y estudiantes.
Los nuevos montos entraron en vigencia en la referida fecha y se mantendrán hasta el 30 de noviembre de 2026.
Mientras tanto, el 7 de septiembre se conoció que algunos transportistas extraurbanos que cubren la ruta entre Chimaltenango y la Ciudad de Guatemala aplicaron un incremento de Q5.00 en el precio del pasaje, lo que representa hasta un 50% de aumento a la tarifa.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7