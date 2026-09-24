 Congreso rechaza objeciones contra ley que fija precios de referencia para combustibles
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Congreso rechaza objeciones contra ley que fija precios de referencia para combustibles

El Decreto 21-2026 será remitido al Ejecutivo para que el presidente Arévalo proceda a sancionarlo o vetarlo.

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Sesión extraordinaria en el Congreso el miércoles, 29 de julio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sesión extraordinaria en el Congreso el miércoles, 29 de julio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Congreso de la República conoció durante la 46ª sesión ordinaria, que está en desarrollo este jueves 24 de septiembre, las objeciones presentadas en contra del Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.

Los diputados realizaron la votación correspondiente y solo 24 respaldaron los planteamientos que promovió la bancada Vamos. Mientras tanto, 58 se pronunciaron en contra y 78 estuvieron ausentes en la plenaria.

"Habiendo minoría, quedan improbadas las objeciones y observaciones", anunció la junta directiva tras cerrarse el proceso de votación.

Tomando en cuenta la decisión de los legisladores, el paso siguiente es que la normativa sea remitida al Ejecutivo para que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, sea quien defina si la vetará o sancionará.

La ley fue aprobada el pasado 8 de septiembre por el Legislativo como una medida de urgencia nacional y contó con el respaldo de 130 diputados. Establece valores máximos para la comercialización de los carburantes, así como un fondo de Q2 mil 500 millones para la estabilización del diésel.

Según la ley, como precios de referencia en las estaciones de servicio se manejarían las siguientes cifras: Q39 por galón de diésel y gasolina regular y Q41 para la gasolina superior. Estos montos funcionarían como máximos de venta al consumidor final durante la vigencia de la medida, hasta el 31 de diciembre de 2026.

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