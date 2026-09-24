Mixco atribuye hundimientos a la antigüedad de tuberías

Un hundimiento sorprendió ayer a los vecinos de la colonia Pablo VI en zona 7 de Mixco, Guatemala, poniendo en riesgo a un picop que estuvo a punto de caer. Horas después un segundo socavamiento alarmó aún más a los residentes del área, quienes reportaron la aparición de un gran agujero en la vía pública.
La situación se complicó cuando un camión cisterna que transportaba agua colapsó y cayó dentro de la estructura dañada del asfalto, por lo que los equipos municipales actuaron de inmediato para retirar el vehículo y comenzar las acciones de reparación.
Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, detalló durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que los hundimientos se dieron por el colapso de los drenajes y aseguró que se trabaja para poder habilitar el paso en las áreas afectadas lo antes posible.
Conductor ingresó a área restringida
Sobre el rescate del camión cisterna, el entrevistado indicó que la Policía Municipal de Tránsito, junto con una retroexcavadora municipal, coordinó la remoción del vehículo accidentado. El proceso fue complicado por el peso del camión, pero la experiencia del personal facilitó su extracción.
La municipalidad informó que, tras el primer hundimiento, ya se habían colocado señales y cintas para advertir del peligro y evitar el paso, sobre todo de vehículos pesados. Sin embargo, el conductor del cisterna retiró los elementos de cierre e ingresó al área restringida.
El piloto no portaba licencia y desatendió la señalización, por lo que podría enfrentar una multa. El caso está en análisis y presentarse ante el juzgado para determinar su situación.
Trabajos de reposición de tubería antigua
Con respecto a la problemática en la colonia Pablo VI y el origen de los hundimientos, el funcionario municipal explicó que en la zona se tenía tubería de aproximadamente 26 años de antigüedad que era de aluminio. Se trata de dos líneas principales de aproximadamente un kilómetro cada una, diseñadas para conducir agua pluvial y drenaje desde la avenida La Brigada hasta el Paseo de los Campeones.
Resaltó que el desgaste y la oxidación de las tuberías, que han perdido calidad pese a trabajos recientes de reforzamiento con concreto hidráulico, fueron factores clave en el incidente. Señaló que, aunque se han realizado labores de mantenimiento, hacía dos años que no ocurrían accidentes similares en la zona.
El entrevistado explicó que la arteria dañada cuenta con dos carriles y siete metros de ancho; los daños hasta el momento han afectado la calzada y banquetas, pero no los cimientos de viviendas. "No se ha registrado peligro para las personas, pero seguimos cambiando las tuberías donde es necesario", afirmó Espinoza.
Asimismo, subrayó que continúan implementando medidas de prevención: en la época seca se han revestido tramos críticos con concreto hidráulico de media caña y se realizan inspecciones internas de la tubería. Se han instalado luminarias para iluminar las áreas en reparación y personal municipal mantiene el monitoreo para proteger tanto a conductores como a peatones.
Finalmente, Espinoza emitió un mensaje a través del cual recomendó a los vecinos y visitantes tener paciencia y precaución hasta que concluyan los trabajos en los puntos críticos.