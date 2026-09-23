Camión cae en segundo hundimiento en Mixco: detalles clave

Un hundimiento se registró este miércoles, 23 de septiembre, frente a la casa #17, en la colonia Pablo VI, zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala. Un camión cisterna cayó en el área socavada y las autoridades se encuentran atendiendo la emergencia.
El incidente ocurrió después del mediodía, siendo el segundo de la jornada, ya que en la mañana se formó otro socavón en el mencionado sector, específicamente frente a la casa #35. En ese primer agujero que se formó quedó atrapado un vehículo tipo picop y estuvo a punto de caer.
Las autoridades municipales revelaron que el hecho se dio como resultado del colapso de las tuberías que se encuentran instaladas en el área, pues tienen más de 35 años de uso y, a pesar del mantenimiento que se les ha dado, han ido deteriorándose con el paso del tiempo.
Mientras se desarrollaban los trabajos en respuesta del primer hundimiento, donde ya hay presencia de maquinaria y ha sido trasladada la nueva tubería, se reportó el segundo incidente en la misma colonia.
Un camión tipo cisterna transitaba por el sector justo en el momento en el que el suelo cedió, por lo que cayó en el agujero. Toda la parte trasera de la unidad quedó en el interior del área socavada. Según la información preliminar, los tripulantes del vehículo accidentado resultaron ilesos.
Las autoridades de tránsito y personal municipal mantienen presencia en el lugar, donde, al igual que en el primer punto, fue cerrado el paso vehicular para evitar más incidentes.
Vehículo ingresó a un área restringida
Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, brindó detalles sobre la situación que se presenta en la colonia Pablo VI y confirmó que el camión cisterna ingresó a un área donde había sido restringido el paso debido a que estaban en desarrollo las acciones en seguimiento del primer hundimiento.
"El (personal del) camión quitó la señalización, los trafitoneles y cintas, en donde se estaban realizando los trabajos a aproximadamente 150 metros. Este ingresó y desafortunadamente quedó prácticamente en el agujero. Ya se está realizando la movilización del mismo con la grúa correspondiente que ha trasladado la Policía Municipal de Tránsito", dijo.
El funcionario detalló que al lugar ya fueron enviados los equipos de trabajo para realizar el retiro del vehículo accidentado e iniciar con las labores de reparación de la ruta y una inspección subterránea en seguimiento de las emergencias.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7