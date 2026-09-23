 Ataque armado en zona 11: Un muerto y un herido
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Disparos e incidente vial dejan un fallecido y un herido en zona 11; tránsito afectado

Un presunto asaltante murió atropellado tras disparar contra un automovilista en el sector de El Guarda.

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En el área donde ocurrió el incidente armado en zona 11 se mantiene un cierre vehicular., PMT capitalina/Montejo
En el área donde ocurrió el incidente armado en zona 11 se mantiene un cierre vehicular. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Un ataque armado se registró en horas de la mañana de este miércoles, 23 de septiembre, bajo los puentes gemelos, en el sector de El Trébol, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades y cuerpos de socorro le dan seguimiento a la emergencia.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, una persona murió y otra resultado herida por proyectil de arma de fuego.

Las diligencias se encuentran en desarrollo, por lo que se registra el cierre de carriles y complicaciones para la circulación vehicular.

Aparente intento de asalto

La información preliminar sobre este hecho señala que un presunto delincuente se movilizaba en una motocicleta y habría intentado asaltar al piloto de un vehículo. Además, disparó en contra de la víctima.

En medio del incidente, el automovilista habría maniobrado y el supuesto asaltante fue atropellado, quedando prensado contra un tráiler que circulaba por el sector y el carro al que recién había atacado. Este hecho le causó graves lesiones y perdió la vida en el lugar.

Mientras tanto, el conductor del carro resultó con heridas de bala y fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por los bomberos Municipales para recibir atención médica.

En el lugar quedaron una motocicleta, un arma de fuego, un automóvil liviano y el vehículo de transporte pesado.

Cierre de carriles y vías alternas

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que este incidente genera fuertes complicaciones en la circulación vehicular con dirección al oriente, por lo que se mantienen agentes regulando el paso para evitar mayores inconvenientes.

Por ahora, hay dos carriles cerrados, por lo que se hizo el llamado a utilizar rutas alternas y evitar transitar por el sector.

Las áreas sugeridas para circular mientras continúan las diligencias son:

  • Conexión de la calzada Roosevelt hacia la plaza Mariachis.
  • 5ª avenida en el mercado El guarda, para llegar a la 13 calle de zona 11.
  • 13 calle para avanzar bajo la calzada Aguilar Batres e ir de zona 11 a zona 12.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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