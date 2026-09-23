Cristiano Ronaldo reconoce que el retiro está cerca

Cristiano Ronaldo volvió a referirse al posible final de su carrera y reconoció que existe la posibilidad de que la temporada 2026-27 sea la última como futbolista profesional. El delantero portugués, de 41 años, aseguró que no tiene definida una fecha para su retiro, aunque admitió que "es muy posible que este sea el último año". Sus declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa en el Portugal Football Summit, celebrado en Oeiras, a las afueras de Lisboa.
Pese a la incertidumbre sobre su futuro, Ronaldo mantiene un objetivo claro antes de poner punto final a su trayectoria: alcanzar los 1.000 goles. El portugués suma actualmente 979 anotaciones y confía en completar la histórica cifra mientras todavía defiende a su selección. "Quiero llegar y voy a llegar", afirmó, aunque aclaró que alcanzar el millar de goles no se ha convertido en una obsesión. "Para mí sería la guinda del pastel. Marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de una bonita historia. Ojalá...", declaró.
Cristiano Ronaldo se enfoca en el día a día
Sobre su retiro, el atacante explicó que ha aprendido a concentrarse en el presente y no anticiparse a lo que pueda ocurrir en el futuro. "No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé. Cuando tenía unos treinta y tantos años aprendí a vivir el momento; no pienso en el mañana, por eso no lo sé", señaló. Ronaldo también dejó claro que continuará a disposición de Portugal y del nuevo seleccionador, Jorge Jesus, quien asumió el cargo tras la salida de Roberto Martínez. "Estoy dispuesto a todo lo que Jorge Jesus necesite de mí, ya sea para entrar, para salir o para no jugar".
Portugal afrontará una nueva etapa con Jorge Jesus al frente y comenzará este jueves la defensa del título de la Liga de las Naciones frente a Gales en el Estadio José Alvalade. Posteriormente, la selección portuguesa visitará a Noruega el 27 de septiembre, se enfrentará a Dinamarca el 1 de octubre y volverá a medirse con los noruegos el 4 de octubre en el Estadio do Dragão.
En este nuevo ciclo, Ronaldo aseguró que su intención es contribuir por encima de su trayectoria: "Quiero ayudar con lo que pueda aportar, no por mi currículum", además de destacar que considera que todavía puede ser un aporte para el combinado luso: "Estoy seguro de que sigo aportando lo que necesitan de mí en la selección, basta con ver las cifras".