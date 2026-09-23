 Buscan a sospechoso de matar gatos callejeros en Florida
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VIDEO: buscan a sospechoso de matar a tiros a gatos callejeros en Florida

Las autoridades creen que podría estar relacionado con la muerte de al menos una docena de felinos en el condado.

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Autoridades buscan a un presunto asesino serial de gatos., Captura de pantalla video de X.
Autoridades buscan a un presunto asesino serial de gatos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO), en Florida, Estados Unidos, busca a un hombre señalado de atacar a gatos callejeros, varios de los cuales han sido encontrados muertos por heridas de bala. Las autoridades creen que podría estar relacionado con la muerte de al menos una docena de felinos en el condado.

La investigación comenzó en agosto, luego de que el Departamento de Cuidado y Control de Animales notificara a las autoridades sobre el hallazgo de gatos muertos con impactos de bala en las cercanías del mercado de pulgas Sunshine.

Una cámara de videovigilancia captó uno de estos ataques. En las imágenes se observa a un hombre que se moviliza en una bicicleta eléctrica y lleva una linterna en la cabeza. El individuo se detiene en un estacionamiento cercano al mercado, baja de la bicicleta, apunta contra un gato doméstico y le dispara antes de escapar del lugar.

El felino fue identificado como Zoe. Aunque sobrevivió al ataque, recibió un disparo en una de sus patas delanteras, que quedó gravemente destrozada. Actualmente se recupera en el refugio Furry Friends Humane.

Piden ayuda para identificar al atacante 

Jason Gluck, director ejecutivo de la organización, declaró al periódico The New York Post que Zoe se encuentra asustada y con dolor. Además, pidió a quienes reconozcan al hombre que observen detenidamente las imágenes y las compartan para ayudar a identificarlo.

La identidad del sospechoso aún no ha sido revelada. Investigadores utilizaron las imágenes de seguridad para obtener una fotografía del hombre y continuar con su búsqueda.

Para obtener información que permita localizarlo, se ofreció una recompensa de US $10 mil, cantidad que fue duplicada gracias a la aportación de una persona que decidió apoyar la investigación.

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