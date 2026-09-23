 Anuncian la segunda edición de la Messi Cup
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Anuncian la segunda edición de la Messi Cup

La Messi Cup reunirá a 16 equipos juveniles de nueve países en Miami, con River Plate como campeón defensor.

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Anuncian la segunda edición de la Messi Cup - EFE
Anuncian la segunda edición de la Messi Cup / FOTO: Agencia EFE
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Lionel Messi la segunda edición de la Messi Cup, torneo juvenil que reunirá a 16 de las canteras más destacadas del fútbol mundial en Miami. La competición se disputará del 25 de octubre al 1 de noviembre y contará con representantes de nueve países, en una nueva oportunidad para que jóvenes futbolistas compartan escenario con algunas de las instituciones más reconocidas del deporte. En su primera edición, el título quedó en manos de River Plate.

La lista de participantes para esta nueva edición incluye a los equipos Sub-16 de Inter Miami, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Boca Juniors y River Plate. A ellos se suman Ajax, Inter de Milán, Benfica, Palmeiras, Newell's Old Boys, Flamengo, Independiente del Valle y la UE Cornellà, club español que pertenece a Messi. De esta manera, el certamen volverá a reunir talento procedente de distintas tradiciones futbolísticas y continentes.

Lo que debes saber de Messi Cup

"La 'Messi Cup', aún más grande! 16 clubes de 9 países. Reuniendo de nuevo a los mejores jóvenes talentos del mundo. El juego de hoy, los jugadores del mañana", escribió el astro argentino en sus redes sociales para anunciar la competición. Messi también destacó el crecimiento del torneo y señaló que existe satisfacción por reunir a futbolistas de grandes clubes para que puedan competir, compartir experiencias y disfrutar del fútbol durante el certamen.

El Nu Stadium, futura casa del Inter Miami, será uno de los escenarios que albergará los partidos, aunque la organización todavía no ha presentado el calendario oficial ni el resto de detalles de la competición. La primera edición terminó con River Plate como campeón, luego de imponerse 2-0 al Atlético de Madrid en la final disputada el 14 de diciembre en el Chase Stadium. Ahora, los equipos participantes buscarán suceder al conjunto argentino en el segundo capítulo de la Copa Messi.

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Copa Messi: River Plate fue campeón ante Atlético Madrid - EFE

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