Lionel Messi alcanza los 100 goles con el Inter Miami

Inter Miami conquistó este miércoles la Campeones Cup al derrotar a Cruz Azul por 2-0 en el Nu Stadium de Miami con gol y asistencia de Lionel Messi, en coincidencia con el debut del entrenador argentino Cristian 'Kily' González.
El tanto de Messi en la primera mitad, de cabeza a centro de Luis Suárez, fue el número cien del argentino con Inter Miami, club al que llegó en el verano de 2023 procedente del Paris Saint-Germain.
Cruz Azul fue precisamente su primera víctima en su debut.
El mediocentro brasileño Casemiro selló el triunfo a falta de diez minutos cuando remató a la red un saque de esquina lanzado por el argentino.
La victoria en la Campeones Cup brinda al Inter Miami su primer título de la temporada y ofrece un respiro para una plantilla que estaba llamada a dominar el continente y no ha dado con la tecla en lo que va de año.
Es el cuarto título de Messi con la camiseta rosa, después de la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.
Goles importantes de Lionel Messi con Inter Miami
Los goles más importantes de Lionel Messi con Inter Miami destacan por su impacto en títulos, hitos históricos y momentos icónicos desde su llegada en julio de 2023.
- Debut ante Cruz Azul (Leagues Cup, 21 de julio de 2023)
- Golazo en la final de la Leagues Cup vs Nashville SC (19 de agosto de 2023)
- Tiro libre vs. FC Dallas (Leagues Cup, octavos de final, agosto 2023)
- Golazo de larga distancia vs. Sporting Kansas City (MLS, 13 de abril de 2024)
- Hat-trick relámpago vs. New England Revolution (MLS, octubre 2024)
- Tiro libre vs. FC Porto (Mundial de Clubes, 2025)
- Póker de goles vs. CF Montréal (MLS, 29 de agosto de 2026)
- Gol 100 con Inter Miami vs. Cruz Azul (Campeones Cup, 16 de septiembre de 2026).