 Lionel Messi alcanza los 100 goles con el Inter Miami
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Lionel Messi alcanza los 100 goles con el Inter Miami

El centenario de goles del futbolista argentino con su club llegó durante el torneo Campeones Cup.

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Lionel Messi, jugador del Inter Miami
Lionel Messi, jugador del Inter Miami / FOTO: EFE
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Inter Miami conquistó este miércoles la Campeones Cup al derrotar a Cruz Azul por 2-0 en el Nu Stadium de Miami con gol y asistencia de Lionel Messi, en coincidencia con el debut del entrenador argentino Cristian 'Kily' González.

El tanto de Messi en la primera mitad, de cabeza a centro de Luis Suárez, fue el número cien del argentino con Inter Miami, club al que llegó en el verano de 2023 procedente del Paris Saint-Germain.

Cruz Azul fue precisamente su primera víctima en su debut.

El mediocentro brasileño Casemiro selló el triunfo a falta de diez minutos cuando remató a la red un saque de esquina lanzado por el argentino.

La victoria en la Campeones Cup brinda al Inter Miami su primer título de la temporada y ofrece un respiro para una plantilla que estaba llamada a dominar el continente y no ha dado con la tecla en lo que va de año.

Es el cuarto título de Messi con la camiseta rosa, después de la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Goles importantes de Lionel Messi con Inter Miami

Los goles más importantes de Lionel Messi con Inter Miami destacan por su impacto en títulos, hitos históricos y momentos icónicos desde su llegada en julio de 2023.

  • Debut ante Cruz Azul (Leagues Cup, 21 de julio de 2023)
  • Golazo en la final de la Leagues Cup vs Nashville SC (19 de agosto de 2023)
  • Tiro libre vs. FC Dallas (Leagues Cup, octavos de final, agosto 2023)
  • Golazo de larga distancia vs. Sporting Kansas City (MLS, 13 de abril de 2024)
  • Hat-trick relámpago vs. New England Revolution (MLS, octubre 2024)
  • Tiro libre vs. FC Porto (Mundial de Clubes, 2025)
  • Póker de goles vs. CF Montréal (MLS, 29 de agosto de 2026)
  • Gol 100 con Inter Miami vs. Cruz Azul (Campeones Cup, 16 de septiembre de 2026).
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Lionel Messi llegó a 100 goles con Inter Miami - @InterMiamiCF

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