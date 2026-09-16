Gobierno laza plan para asegurar alimentos tras sequías

El presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura un plan de emergencia ante la disminución de lluvias que afecta varias regiones del país. La estrategia, que ya empezó a ejecutarse, busca evitar que ninguna familia se quede sin alimentos en Guatemala durante la crisis.
Arévalo detalló que se han liberado cuatro contingentes de granos básicos sin arancel, permitiendo el ingreso de más frijol y maíz al país para garantizar el abastecimiento y evitar la especulación de precios causada por la pérdida de cultivos.
El mandatario destacó que el plan, desarrollado en fases, prioriza tres acciones: asegurar la alimentación de las familias más afectadas, fortalecer la productividad campesina y transformar el manejo de suelos y agua para reducir la vulnerabilidad ante futuras sequías.
Detalles del plan
Durante su intervención en la conferencia, el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, explicó que la prolongada canícula ya genera un déficit significativo de lluvias principalmente en el corredor seco y otras regiones vulnerables. En respuesta, el Gobierno elaboró un plan con cuatro etapas y cinco ejes para activar recursos financieros institucionales, lograr una coordinación efectiva entre las instituciones y establecer un mecanismo permanente de respuesta ante la posible confirmación del fenómeno El Niño.
Entre las acciones inmediatas, ya se identificaron 500 millones de quetzales que serán gestionados por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para la compra de asistencia alimentaria a través del Programa Mundial de Alimentos, priorizando a los hogares más afectados.
La distribución se realizará de forma escalonada en cuatro grupos a lo largo del período entre septiembre y diciembre; se prevé alcanzar a más de un millón 200 mil familias este año. Las proyecciones de atención son las siguientes:
- Septiembre: 134,121 familias.
- Octubre: 162,766 familias.
- Noviembre: 496,912 familias.
- Diciembre: 418,379 familias.
La asistencia alimentaria incluirá 100 libras de maíz, 30 de frijol y 10 de arroz para cada familia, cubriendo el 73% de sus necesidades calóricas mensuales. La entrega y priorización de familias se coordinará a través de organismos como la SESAN, el MAGA y gobiernos departamentales, usando indicadores de seguridad alimentaria, pérdidas de cosecha y pronósticos de lluvia.
El plan contempla también la estabilización de precios de los alimentos y la colaboración con el sector privado, cooperación internacional, alcaldías y otros entes municipales para ampliar los recursos logísticos. Un fuerte componente de monitoreo permitirá supervisar precios, oferta de alimentos, casos de nutrición aguda y calidad del agua en municipios priorizados.
Otras medidas a cargo de las autoridades
En el corto plazo, el Gobierno está finalizando el levantamiento de datos del Registro Social de Hogares en municipios de mayor pobreza y ampliará el registro en el corredor seco para obtener información estratégica sobre los afectados. En paralelo, se lanza el seguro agrícola y compensaciones ante pérdida de cosechas, así como el apoyo en sistemas de agua y transferencias monetarias condicionadas a través del bono social.
Según Pinto, las acciones a mediano y largo plazo incluyen un bono de emergencia listo para su activación, expansión de la cobertura de transferencias monetarias y recuperación productiva a través de biofábricas y sistemas de riego. A largo plazo, se impulsa el manejo sostenible de suelos y agua bajo el sistema Keyline, mesas técnicas agroclimáticas y transformación agrícola para fortalecer la resiliencia comunitaria.
El Gobierno busca así una respuesta integral que combine atención inmediata, prevención y recuperación, enfocando recursos y esfuerzos en las comunidades más vulnerables para mitigar los efectos de la sequía sobre la seguridad alimentaria del país.